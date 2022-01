La grosse surprise de ces huitièmes, la voilà ! Opposé à la lanterne rouge de Ligue 1, Saint-Etienne, Bergerac, club de National 2, s’est imposé grâce à un but de Romain Escarpit en seconde période pour se qualifier en quart de finale, le premier de son histoire (1-0). Un succès mérité pour ce groupe vaillant, face à des Stéphanois souvent muselés et maladroits face au but adverse.

Après Reims, battu par un club de Ligue 2, Bastia, et Toulouse, sorti par une autre formation de National 2, Versailles, une autre grosse formation est passée à la trappe à la surprise générale dans cette toujours si surprenante Coupe de France. Pascal Dupraz, l’entraîneur de l’ASSE, espérait voit son équipe capitaliser sur cette rencontre pour enclencher une dynamique positive, après la victoire en championnat un peu plus tôt face à Angers cette semaine, mais il n’en a rien été.

Le plus dur était fait et... Escarpit a raté l'immanquable : le presque but du 2-0 en vidéo

Les Verts impuissants

Finaliste de la compétition en 2013 avec Evian-Thonon-Gaillard, il avait pourtant aligné son meilleur onze disponible, avec notamment le retour de Denis Bouanga de la CAN. Mais face à une équipe qui n’a toujours pas concédé le moindre but cette saison après 8 matches de Coupe de France, ses joueurs se sont cassé les dents toute la rencontre, encore une fois trop timorés ou maladroits à l’approche de la surface adverse. Il faut dire que l’état de la pelouse du stade Francis Rongieras ne les a pas aidé à assoir leur domination technique.

Mais les partenaires de Paul Bernardoni, déjà sorti par Linas-Monthléry, club de National 3, cette saison avec Angers avant son prêt dans le Forez, peuvent aussi regretter leur maladresse, à l’image de ces deux tentatives manquées par Adil Aouchiche (10e, 48e). Pierre Laborde-Turon, dans les buts bergeracois, a dégagé beaucoup de sérénité dans sa surface pour ne rien laisser aux Stéphanois, et il s’est montré vigilant sur une frappe de Bouanga (59e).

Loin d’attendre dans leur camp, les joueurs d’Erwan Lannuzel ont réussi, jusqu’au bout, à imposer un vrai défi physique aux Verts. Qui se sont fait surprendre suite à un cafouillage à droite dans leur surface, dont a profité Escarpit pour envoyer le ballon au fond des filets et enflammer un public restreint, jauge sanitaire oblige (1-0, 76e). Tandis que Saint-Etienne n’a obtenu qu’une possibilité de revenir, manquée par Arnaud Nordin (79e), c’est Bergerac qui a fini en fanfare, loupant deux balles de break (89e, 90e). Mais cela n’a pas entaché le bonheur du petit poucet de la compétition, qui compte bien continuer de déjouer les pronostics.

