Après les violents incidents qui avaient éclaté le 17 décembre dernier lors de la rencontre des 32e de finale de Coupe de France entre l’OL et le PFC , la Commission de discipline de la FFF, réunie ce lundi, a tranché, et elle n’a pas fait de détails : la rencontre entre les deux clubs, stoppée à la mi-temps, ne reprendra pas. Le Paris FC et Lyon ont tous deux perdu le match par pénalité , ce qui devrait par conséquent permettre à l’OGC Nice de valider son billet pour les 8es de finale sans avoir à jouer.