Monaco sera bien au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de France. Sur sa pelouse, le sixième de Ligue 1 a fait respecter la logique face à Amiens, pensionnaire de Ligue 2 qui a fait ce qu’il a pu pour opposer un peu de résistance (2-0). Propulsés par un but rapide d’Aurélien Tchouaméni, les Monégasques ont ensuite fait preuve d’une solidité exemplaire pour poursuivre leur chemin dans la compétition. Au passage, Monaco enchaîne un troisième succès, toutes compétitions confondues, pour confirmer son excellente dynamique du moment et affirmer un peu plus son statut de favori en l’absence du PSG.

Monaco est en mission dans cette Coupe de France. Et on pourrait même affirmer qu'il l’est depuis quelques matches, qu'importe la compétition. Comme face à Lyon en championnat le week-end dernier, les hommes de Philippe Clement ont très vite mis la main sur la rencontre. Sur le premier corner de la partie, la défense d’Amiens a très mal renvoyé le ballon et Aurélien Tchouaméni en a profité pour sanctionner avec une reprise imparable du pied droit (1-0, 5e). Cette ouverture du score rapide a mis Monaco sur de bons rails, même s’il a fallu attendre pour le voir se mettre à l’abri.

Monaco a tenu son rang

On a même vu les Monégasques se rendre coupables de quelques approximations défensives sur des coups francs rapidement joués par les Amiénois. Par chance, ses quelques sautes de concentration ont été sans conséquences, à l’image de ce but refusé à Chadrac Akolo pour un hors-jeu évident (25e) ou de cette frappe à côté d’Aliou Badji (28e). Ces occasions franches picardes ont fait naître un soupçon de fébrilité dans les rangs monégasques, alors que l’entame de match avait été parfaite. Heureusement pour Philippe Clement, ses hommes ont su se remobiliser au retour des vestiaires pour prendre un ascendant définitif, sachant que Tchouaméni a bien failli doubler la mise juste avant la pause (45e).

Ce quart de finale aurait peut-être pu basculer au moment où Vito Mannone a dû opposer une main ferme sur une frappe sèche de Kader Bamba (49e). C’était sans doute l’action de la dernière chance pour Amiens. Car, derrière, Kevin Volland a bénéficié d’un superbe travail de Magnhes Akliouche, très bon ce mardi soir, pour faire le break en faveur de Monaco (2-0, 54e). Un deuxième but qui s'est apparenté à un immense coup de massue pour une équipe d'Amiens n'ayant plus jamais trouvé les ressources pour vraiment inquiéter le club de Ligue 1, beaucoup trop serein en ce moment.

Finaliste malheureux de l’édition 2021 de la Coupe de France, Monaco n’est donc plus qu’à une demi-finale d’une nouvelle tentative pour soulever le trophée. Et, cette fois, le PSG, son bourreau de l’an dernier, ne sera pas là pour l’empêcher de réaliser son objectif. Un boulevard s’est créé et il s’agit d’une vraie opportunité pour garnir l’armoire, 21 ans après. Soit une éternité.

