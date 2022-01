"On aura une équipe compétitive. On aura un banc très jeune, mais en même temps, pour les plus jeunes, c'est bien qu'ils intègrent le groupe, ils nous apporteront leur fougue." Voilà la réponse de Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur du LOSC, à ceux qui s'interrogeraient sur le nombre de joueurs à sa disposition pour déplacement à Lens, mardi, en 16es de finale de la Coupe de France. Selon L'Equipe et La Voix du Nord, quatre joueurs ont toutefois été testés positifs à la reprise des entraînements, dont notamment Jonathan David, Isaac Lihadji (non vacciné) et Domagoj Bradaric. Mais trois autres sont venus s'ajouter au compteur depuis. De quoi faire craindre le pire pour le derby à venir.

Il faudrait aligner tout le monde, ce serait mieux

"Il y a un maître mot aujourd'hui, c'est de s'adapter, donc on va continuer à s'adapter et jouer en étant déterminé, avec une volonté d'aller se qualifier (...) On avait quatre cas de Covid qui se transforment en sept cas de Covid. On a retesté les joueurs aujourd'hui et il y en avait trois de positifs en plus. Le club a fait le choix de ne pas communiquer sur les noms donc on ne les donnera pas. On ne sera pas en mesure de donner un groupe ce soir (lundi) car on va retester les joueurs demain matin (mardi)", a concédé Gourvennec. Avant de dénoncer un manque de clarté.

"Entre les clubs qui testent et ceux qui ne testent pas, ça créé des troubles à mon sens. Pour l’instant, le protocole n’impose pas les tests, c’est un problème. Regardez les clubs qui n’ont pas communiqué sur leurs cas de Covid et vous saurez qui teste ou pas. Tout simplement. Je rejoins un peu Bruno (Genesio) là-dessus. Il a raison sur le fond. Ça manque de clarté. Il faudrait aligner tout le monde, ce serait mieux", a expliqué l'entraîneur de Dogues.

Enfin, concernant la jauge dans les stades, Jocelyn Gourvennec a dénoncé "un manque de bon sens". "Mettre 5.000 personnes dans un stade de 12.000 places ou d’un stade de 50.000 places, ça manque de bon sens. Ça me paraît plus logique d’appliquer un pourcentage de spectateurs autorisées. Il faut rendre ça plus lisible et plus cohérent."

