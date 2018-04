Ils font Monaco-Bordeaux en vélo : l'ASM leur rend hommage et met à l'honneur la Fondation Flavien

Pour couvrir les 1092 kilomètres qui séparent Monaco de Bordeaux, Luc et Philippe étaient prêts à tout. Supporters de l'AS Monaco, ces deux amis soutiennent également la Fondation Flavien, qui lutte contre les cancers pédiatriques. Philippe en est d'ailleurs le trésorier. Pour soutenir cette cause, ils ont alors décidé de parcourir cette incroyable distance en vélo. Et ils y sont parvenus. Samedi soir, juste avant la finale face au PSG, le Président de l'ASM Dmitry Rybolovlev a ainsi salué la performance des deux compères.

" Le football a une responsabilité sociale "

Mieux, le club du Rocher a décidé d'offrir un chèque de 10 000 euros au Président de la Fondation Flavien. Mais ce n'est pas tout, puisque via son programme d’actions sociales ASMonacoeur, le club du Rocher a également permis au jeune Enzo, en phase de rémission, et à sa maman, de rencontrer en avant match les joueurs et d’assister à l’échauffement aux premières loges. Sans compter la visibilité de la Finale de la Coupe de La Ligue, qui va sans doute grandement bénéficier à la Fondation Flavien.

"Le football a une responsabilité sociale et nous ne pouvions qu’être sensible au combat de la fondation Flavien", nous explique le président Dmitry Rybolovlev. "La démarche de Luc et Philippe de rallier Monaco à Bordeaux en vélo est une belle initiative et je suis heureux de voir des supporters de l’AS Monaco avec cette envie de soutenir cette cause. Si à notre niveau nous pouvons contribuer à les aider, il ne faut pas hésiter", conclut-il.