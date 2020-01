Cette fois, Paris sera bien au rendez-vous du dernier carré. Un an après avoir été éliminé par Guingamp au même stade de la compétition, le PSG s'est facilement qualifié mercredi soir pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Comme il y a trois semaines en championnat (0-4), les Parisiens ont étrillé une équipe de Saint-Etienne réduite à dix pendant plus d'une heure (6-1). Le quatuor Di Maria, Icardi, Mbappe, Neymar a encore régalé.

Thomas Tuchel avait décidé d'aligner son quatuor fantastique d'entrée. Et il a visiblement bien fait. A l'exception d'Angel Di Maria, davantage en lumière dans le travail de l'ombre, Icardi, Neymar et Mbappe ont tous marqué. Et c'est une constante : à chaque fois que les trois hommes ont été alignés ensemble (4 fois), ils ont tous marqué. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Mauro Icardi était lui pressé d'ouvrir son compteur but en 2020. Servi par Meunier sur la droite de la surface, l'Argentin croisait son tir dans un angle difficile pour surprendre Moulin et lancer parfaitement les siens (2e, 1-0).

Plus d'infos à suivre...