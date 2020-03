La nouvelle était dans l'air depuis mardi. La voilà désormais officielle : la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon, prévue le samedi 4 avril au Stade de France, est reportée en raison de la crise sanitaire actuelle, liée à la propagation du coronavirus Covid-19 en France. Cette décision, réclamée par les deux clubs, a été validée mercredi par le bureau de la Ligue de football professionnel, réuni à Paris dans la matinée.

"Suite à l’arrêté ministériel du 10 mars 2020, le Bureau du Conseil d’Administration a décidé de reporter la Finale de la Coupe de la Ligue BKT", a précisé la LFP dans son communiqué.

PSG-Metz et OL-Nîmes reprogrammés le week-end du 4 et 5 avril

Pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été retenue. Mardi, la Ligue de football professionnel a également confirmé que tous les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril.

"En concertation avec le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais, les diffuseurs et la FFF, le Bureau de la LFP fixera une nouvelle date en fonction de l’évolution sanitaire et du parcours européen des deux clubs", a ajouté la LFP. "Suite à ce report, les matchs Paris Saint-Germain-FC Metz et Olympique Lyonnais-Nîmes Olympique (31ème journée de Ligue 1 Conforama) seront reprogrammés à huis clos le week-end du 4 et 5 avril.