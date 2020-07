COUPE DE LA LIGUE - Homme du match face à l'OL ce vendredi soir (0-0, 6-5 t.a.b) en finale de la Coupe de la Ligue, Marco Verratti savoure ce nouveau trophée. L'international italien s'est également montré rassurant concernant les blessures de Marquinhos et Thiago Silva.

Si cette finale de la Coupe de la Ligue a souvent pu paraître ennuyeuse, Marco Verratti a eu la bonne idée de l'illuminer. Et à plusieurs reprises. Homme du match, le milieu italien a été l'un des grands protagonistes du sacre du PSG, venu à bout de l'OL aux tirs au but (0-0, 6-5) au bout de la nuit. Aussi de l'ennui. "On est content pour le match. C'était difficile contre une bonne équipe (de Lyon). Gagner une finale comme cela, en souffrant après 120 minutes, c'est joli", a lâché le Petit Hibou à la fin de la rencontre.

"On va faire un peu la fête ce soir mais..."

Désormais, Verratti et ses coéquipiers ont le regard tourné vers LE grand objectif : la Ligue des champions et le quart de finale face à l'Atalanta Bergame (12 août). "On va faire un peu la fête ce soir mais il y a trois matches à venir qui sont des finales (en Ligue des champions à partir du 12 août), on va bosser et essayer d'arriver dans les meilleures conditions à Lisbonne", a-t-il confié au micro de France Télévisions, rassurant au passage sur les blessures de Marquinhos et Thiago Silva.

"Marquinhos et Thiago Silva vont bien, ils ont eu un peu de crampes, c'est bien de faire des changements car sur le banc il y a des joueurs qui peuvent faire du bien. Ils seront là (à Lisbonne)", a-t-il assuré. Milieu et maintenant médecin, ce Verratti sait décidément tout faire.

