Coupe de la Ligue

Marquinhos, qui portait le brassard de capitaine au stade Auguste-Delaune mercredi, lors de la qualification parisienne à Reims (0-3), a demandé à être remplacé à la 69e minute. Le défenseur brésilien, qui a prolongé son contrat au PSG jusqu'en 2024 la semaine dernière, avait auparavant ouvert le score (9e) et réalisait une solide performance dans l'axe de la défense parisienne.

"Il a senti quelque chose aux ischios-jambiers, c'est pour ça qu'il a préféré sortir. Ce n'est pas trop grave mais c'est vraiment dommage. On a absolument besoin de Marquinhos, c'est un joueur-clé pour nous", a déclaré le technicien allemand, après la rencontre.

Paris en position d'attente pour Verratti

La deuxième grosse frayeur de la soirée est survenue quand Marshall Munetsi a taclé dangereusement Marco Verratti (74e). Exclu sur le champ, le Rémois a toutefois touché la cheville de l'Italien, contraint d'être également remplacé.

"Il a beaucoup de douleur mais on doit attendre demain (jeudi) pour en parler plus précisément" et en savoir plus, a déclaré Tuchel au sujet du Transalpin.

Tuchel essaye de dédramatiser

Ces blessures, si elles devaient éloigner des terrains les deux cadres parisiens plusieurs semaines, seraient un coup dur pour Paris, qui doit disputer son 8e de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund le 18 février prochain.

D'ici là, le PSG doit notamment affronter en championnat Lille, dimanche prochain, puis Pau mercredi prochain en 8e de finale de Coupe de France. "Le problème est que toutes les choses peuvent survenir. Aujourd'hui, on a une blessure avec Marquinhos. Cela peut toujours arriver", a dédramatisé Tuchel.