La LFP suspend la Coupe de la Ligue à la fin de cette saison

Clap de fin pour la Coupe de la Ligue. Sans diffuseur pour la période 2020-2024, la compétition va disparaître du paysage la saison prochaine. Du moins, la Ligue de Football Professionnel a décidé de la "suspendre", selon un communiqué publié par la LFP ce mercredi après-midi. L'institution régissant le football professionnel français se réserve le droit de la relancer ultérieurement en "fonction des conditions de marché". En gros, elle ne reviendra sur le devant de la scène que si un diffuseur est de nouveau acheteur.

"Cette décision permettra d'alléger le calendrier des compétitions, de donner plus de temps de récupération aux joueurs et d'offrir une place supplémentaire en Coupes d'Europe via le classement de la Ligue 1 à l'issue de la saison 2020-2021", assure la LFP. La Coupe de la Ligue oppose les clubs de première et deuxième divisions depuis 1994, date de sa transformation sous sa forme actuelle. Avant, c'était une compétition estivale.