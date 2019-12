C'est finalement le seul point négatif de la soirée lilloise. Alors qu'il venait d'ouvrir la marque sur le terrain de Monaco à la 19e minute, la nouvelle star de Lille, Victor Osimhen, 20 ans, "s'est ensuite plaint de vertige", a précisé le service communication du club nordiste à l'AFP. Quatre minutes plus tard, sans avoir repris le jeu, il a été remplacé par Loïc Rémy, qui a parachevé la victoire du LOSC grâce à un doublé (0-3).

Le Nigérian a ensuite été pris en charge par la Croix Rouge monégasque, puis "évacué sur l'hôpital Princesse Grace de Monaco, accompagné du docteur Patrick Flamant", a encore indiqué le club lillois. Victor Osimhen y passera une batterie de tests afin de connaître les raisons de son malaise.

"Il a eu des vertiges et des douleurs à la poitrine"

Après la qualification acquise, Christophe Galtier a fait un point sur l'état de santé de son attaquant. "C'est plus rassurant que ce qu'on avait eu à la mi-temps, a-t-il déclaré sur Canal+. Il a eu des vertiges et des douleurs à la poitrine donc on a eu un peu peur".