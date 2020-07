Malgré une bonne préparation, le prometteur Bard absent du groupe pour la finale face au PSG

COUPE DE LA LIGUE - L'Olympique Lyonnais a dévoilé jeudi le groupe de 22 joueurs convoqués pour la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Un groupe dans lequel ne figure pas le très prometteur Melvin Bard, pourtant auteur d'une bonne préparation estivale avec l'équipe première.

C'est un choix plus qu'étonnant que viennent de faire Rudi Garcia et son staff. Alors qu'il a démontré de belles choses sous la tunique de son club formateur lors des différents matches amicaux de l'Olympique Lyonnais au mois de juillet, le jeune latéral gauche Melvin Bard ne fait pas partie des 22 joueurs retenus pour la finale de la Coupe de la Ligue vendredi face au Paris Saint-Germain. Et ce alors que Youssouf Koné, qui occupe le même poste, est également absent.

Cette absence, qui semble peu justifiable d'un point de vue sportif, peut aussi s'expliquer par deux autres facteurs : une blessure, ou bien des négociations en vue d'un départ. Au début du mois de juillet, L'Equipe révélait que le Bayern Munich supervisait le talentueux défenseur. Memphis Depay et Jeff-Reine Adélaïde, tous deux victimes d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou le 15 décembre dernier face au Stade Rennais, sont eux bien présents dans le groupe.

