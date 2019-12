Nantes - Strasbourg : 0-1

Le tenant du titre poursuit sa route. Pour son entrée en lice dans la compétition, Strasbourg est parvenu à s'imposer sur la pelouse de Nantes mercredi (0-1). Une victoire acquise sur la plus petite des marges grâce à un but de Nuno Da Costa, d'un tir croisé du gauche (0-1, 78e). Les Alsaciens peuvent aussi remercier leur gardien, Bingourou Kamara, auteur d'une très belle prestation. Avec six arrêts à la clé, dont un spectaculaire en fin de match en repoussant un tir puissant de Moses Simon (86e), il a été décisif dans cette qualification pour les quarts.

Nîmes - Saint-Etienne : 1-2

Comme à son habitude depuis son arrivée dans le Forez, Claude Puel continue de faire confiance aux jeunes. Et ils lui ont bien rendu ce mercredi. Pour leur toute première titularisation, Bilal Benkhedim, 18 ans, et Edmilson Indjai Correia, 19 ans, ont tous les deux marqué. D'un tir du plat du pied droit pour le premier, bien aidé par le poteau (0-1, 38e). Le second a lui profité d'une passe en retrait hasardeuse pour doubler la mise (0-2, 50e). La réduction de l'écart sur corner de Stojanovski (1-2, 68e) n'a rien changé. Et l'ASSE verra les quarts de finale pour la première fois depuis 2014-15 et une défaite face à... Paris, son adversaire cette année encore.

Le Mans - PSG : 1-4

Avec une équipe remaniée, le PSG s'est imposé au Mans (1-4), pensionnaire de L2, en huitièmes de finale ce mercredi. Si Neymar a été laissé au repos, Kylian Mbappé et Angel Di Maria ont marqué. Paris signe sa cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Brest - Bordeaux : 2-0

Pour la toute première fois de son histoire, Brest sera présent en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Sous une pluie battante, le club breton est venu à bout de Bordeaux (2-0) mercredi soir. Un succès acquis en deuxième période. Grâce à un premier but signé Samuel Grandsir, d'une frappe splendide du gauche (1-0, 51e). Gaëtan Charbonnier, muet depuis le 24 août et qui avait raté un penalty face à Nice samedi dernier, a enfin trouvé le chemin des filets pour inscrire le but du break (2-0, 63e). Enterrant ainsi les derniers espoirs bordelais.

Amiens - Rennes : 3-2

Amiens a refait le coup des seizièmes de finale. Comme au tour précédent face à Angers (3-2), les Picards sont parvenus à s'imposer grâce à un but inscrit dans le temps additionnel de la deuxième période. Après Alexis Blin le 30 octobre dernier (90e+5), c'est Thomas Monconduit qui s'est érigé en héros local grâce à une belle frappe lointaine du gauche (90e+1). Rennes avait pourtant ouvert le score sur un penalty de Bourigeaud (0-1, 27e). Avant que Zungu (1-1, 35e) puis Mendoza (2-1, 42e) ne réagissent pour placer le 17e de L1 en tête. La sublime égalisation d'Hunou (2-2, 73e), d'une frappe enroulée en lucarne, a remis Rennes en selle. Mais les Bretons ont fini par craquer.