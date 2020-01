Paris a le sourire sur le terrain, mais en coulisses la fin du mercato fait grincer quelques dents. Auteur d'une qualification maîtrisée à Reims (0-3), mercredi soir, en demi-finale, le champion de France a gagné le droit de défier Lyon en finale le 4 avril prochain.

Mais à l'issue de la rencontre, Thomas Tuchel – agacé par l'état d'une pelouse qu'il a jugée "horrible" a été interrogé sur un sujet plus sensible : le cas Edinson Cavani. Mardi soir, de leur fils, parlant d'un traitement "injuste" du club de la capitale à l'égard du buteur.

Une situation floue

Mais le coach parisien, lui, ne voit pas les choses de la même façon : "Non, on ne manque pas de respect à Cavani, a-t-il répliqué au micro de Canal+. Il n'est pas là, c'est dommage. Il ne sent pas confortable au niveau du pubis, donc ce n'était pas possible qu'il soit avec nous. La suite ? Non, je n'ai pas de nouvelles…" Encore très indécis, ce feuilleton animera à coup sûr la fin du mercato hivernal. Surtout qu'El Matador peut déclencher un effet domino en Europe.