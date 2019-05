La France valide déjà son ticket pour les huitièmes. Ce mardi soir, pour leur deuxième rencontre du groupe E de la Coupe du monde des moins de 20 ans, les Bleuets ont facilement battu le Panama (0-2). Au Zdzisław Krzyszkowiak Stadium de Bydgoszcz en Pologne, le capitaine Zan-Axel Zagadou a ouvert le score (44e), avant que Michaël Cuisance ne double la mise (52e). Après leur succès inaugural contre l’Arabie saoudite (2-0), les hommes de Bernard Diomède poursuivent donc leur parcours parfait. Avec six points pris sur six possibles, la France est en tête de sa poule et conclura sa phase de poules contre le Mali (vendredi, 18h).

Comme elle en a l’habitude, depuis l’arrivée de Bernard Diomède à sa tête en 2018, la France a d’entrée fait le jeu. Face à elle, une équipe très repliée en bloc bas. Les Bleuets ont monopolisé le ballon (73% de possession en première période), sans pour autant réussir à déverrouiller la défense panaméenne. Privés de Boubakary Soumaré, blessé lors du premier match et forfait pour le reste de la compétition, les Tricolores ont notamment pu s’en remettre à Youssouf Fofana, le premier à tenter sa chance à mi-distance, même si le cadre s’est dérobé (5e). Finalement, à force de manquer de conviction dans la dernière passe, les Français, qui ont pourtant multiplié les centres dans la première demi-heure, ont bien failli se faire surprendre. Le Panama, pour sa toute première incursion dans le camp adverse, a manqué de tromper Alban Lafont. De loin, Jorge Mendez, pas attaqué, a armé une frappe du gauche mais le ballon n’est pas assez retombé (34e).

Cuisance décisif à deux reprises

Après une nouvelle tentative lointaine de Moussa Diaby (35e), la France a finalement réussi à débloquer la situation. Sur un corner de Michaël Cuisance, le capitaine Dan-Axel Zagadou a dévié le ballon au fond du but (1-0, 44e). Un score rapidement aggravé dès le retour des vestiaires. Particulièrement précieux pour son équipe, Cuisance s’est mué en buteur, après un double une deux avec Moussa Diaby, auteur d’un pressing payant au préalable (2-0, 52e). La France a ensuite continué à presser, sans pour autant réussir à concrétiser davantage (57e, 59e, 82e). Arrivé la veille après avoir terminé la saison avec la Fiorentina en Italie, Alban Lafont n’a pas véritablement été inquiété. Les Panaméens n’ont jamais réussi à cadrer la moindre de leurs tentatives (56e, 66e, 77e). Déjà assuré de voir les huitièmes, Bernard Diomède pourrait être tenté de faire tourner contre le Mali, vendredi. La France, avec la génération 1999-2000, fait partie des favorites pour le titre. Elle tentera certainement d’imiter celle des Pogba et autres Thauvin, sacrée en 2013.