La boucle est bouclée pour le Bayern Munich. Après le championnat d’Allemagne, la Coupe d’Allemagne, la Supercoupe d’Allemagne, la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe, les Bavarois remportent un sixième titre en s’imposant face aux Tigres (1-0) en finale de Coupe du monde des clubs. Après Kingsley Coman en Ligue des champions, c’est un autre Français qui a libéré le Bayern en la personne de Benjamin Pavard. L’équipe d’Hansi Flick égale la performance de Barcelone en 2010, qui avait également remporté les six trophées possibles sur une saison.

Face aux attaques incessantes des Munichois, les défenseurs Duenas, Salcedo, Reyes et Rodriguez ont longtemps eu le dernier mot. Jusqu’à ce que Kimmich ne centre vers Robert Lewandowski qui a devancé la sortie de Guzman pour remiser de la tête vers Pavard qui a tranquillement conclu du droit dans le but vide (1-0, 59e). Situation inverse du premier but : le Polonais a été signalé hors-jeu par l’arbitre assistant avant que la VAR ne valide le but. Pendant ce temps-là, les joueurs de Ricardo Ferretti ne parvenaient pas à s’approcher du but de Manuel Neuer. La frappe de Guido Pizarro à la 32e minute fut également la dernière des Mexicains.