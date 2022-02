Chelsea a souffert mais sera bien au rendez-vous de la finale de la Coupe du monde des clubs samedi, face à Palmeiras. Pour leur entrée en lice dans la compétition, les Blues sont venus à bout d'Al-Hilal, mercredi à Abu Dhabi, (1-0). Face à des Saoudiens volontaires, mordants et parfois menaçants, un but de Romelu Lukaku (32e) a suffi pour les champions d'Europe.

Privés de leur coach Thomas Tuchel, positif au Covid-19, les Blues se sont présentés sur la pelouse du stade Mohammed Bin Zayed avec un onze de départ quasi-type. N'Golo Kanté, à qui son coach a préféré Mateo Kovacic, et le gardien sénégalais Edouard Mendy, tout juste revenu de la CAN qu'il a remportée, étaient cependant remplaçants. Les joueurs d'Al-Hilal ont tout de suite donné le ton d'une première période ouverte avec leur recrue Odion Ighalo qui a filé vers la surface de Kepa Arrizbalaga mais aussi raté sa cage (1ère).

Lukaku a fini par trouver la faille

Chelsea est entré dans son match et n'a pas tardé à répondre et Thiago Silva a loupé la cible de peu sur une belle frappe lointaine (9e). Hakim ziyech a fait de même en percutant depuis la droite (10e). Les Londoniens ont surtout beaucoup cherché Lukaku dans la zone de vérité. Le Belge a buté une première fois sur le réactif portier adverse Abdullah Al-Mayouf (16e) puis une seconde quelques instants plus tard (18e) et même une troisième (26e). L'attaquant a pourtant fini par trouver la faille de près après un petit centre de Kai Havertz venu de la gauche et un coup de pouce involontaire de Yasser Al-Shahrani qui lui a remis le ballon (1-0, 32e).

Kepa tient la baraque

L'ouverture du score a cependant provoqué une belle réaction d'orgueil des joueurs de Leonardo Jardim qui se sont lâchés à l'image du percutant Salem Al-Dawsari dont la frappe sur la gauche s'est révélée un peu trop enlevée (36e). Kanté a remplacé Jorginho à la reprise et Chelsea a vite remis le pied sur le ballon. Au bout d'une superbe action individuelle, Havertz a même déboulé dans la surface des champions d'Asie mais n'a trouvé que le poteau droit d'Al-Mayouf (48e). Ziyech a aussi alerté le gardien saoudien (60e) mais les Londoniens ne sont pas parvenus à faire le break.

Les joueurs d'Al-Hilal ont alors sérieusement haussé le ton au niveau de l'envie, de la vivacité et de l'intensité. Arrivé de Porto l'été dernier, Moussa Marega a perdu son duel face à Kepa (63e). Mohammed Kanno, lui, a obligé le portier espagnol à s'envoler devant sa lucarne gauche pour détourner sa reprise axiale joliment placée (68e). Marega a aussi raté la cible de peu sur le corner suivant (70e), tout comme le défenseur coréen Hyun-Su Jang sur un autre corner (73e). Enfin, Thiago Silva a intercepté le ballon d'extrême justesse et sans faire faute devant sa surface face au toujours remuant Ighalo (80e).

Al-Hilal n'a pas réussi à profiter de son gros temps fort puis Chelsea a bien géré les dernières minutes du match pour valider son billet pour la finale. Samedi prochain, face aux Brésiliens de Palmeiras, les Blues tenteront de ne pas se louper comme ce fut le cas en 2012 devant les Corinthians lors du dernier échec d'un club européen dans la compétition (0-1).

