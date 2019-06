Ce n'était pas de tour repos pour l'Allemagne. Les Allemandes ont connu une entrée en matière laborieuse dans un tournoi dont elles font partie des favorites. Mais elles ont fini par avoir le dernier mot et assurer l'essentiel : débuter leur Coupe du monde par une victoire. Grâce à une frappe de Giulia Gwinn à l'entrée de la surface (66e), les double championnes du monde ont pris le dessus sur une coriace équipe de Chine samedi à Rennes pour marquer leur territoire dans le groupe B (1-0).

Malgré un énorme pressing, une maîtrise technique impressionnante et un avantage athlétique indéniable, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont longtemps buté sur une défense chinoise vaillante et regroupée. La Lyonnaise Carolin Simon a pourtant failli ouvrir le score après un centre-tir qui a rebondi sur la barre à la suite d'un corner joué à deux (18e). La star Alexandra Popp de la tête (21e), puis Sara Daebritz (3e) et Svenja Huth (27e), sur des frappes lointaines mais non cadrées, ont aussi fait trembler les "roses d'acier" chinoises.

Le poteau sauve l'Allemagne

Toujours bien organisées, généreuses dans les efforts et avec un plan de jeu bien intégré, ces dernières se sont également montré dangereuses en début de rencontre.. En l'absence de la parisienne Shuang Wang au coup d'envoi - elle est entrée au début de la seconde période - l'attaquante Li Yang a été l'héroïne malheureuse du match. Elle a d'abord manqué de spontanéité seule face au but ouvert sur un service de Yasha Gu (14e), finalement contrée par une défenseure allemande. Juste avant la pause, elle a aussi trouvé le poteau d'un bel intérieur du pied qui avait contourné Almuth Schult (44e).

Et sur le but, c'est entre ses jambes que la frappe victorieuse de Gwinn est passée, masquant la gardienne Shimeng Peng. Cette rencontre reste pourtant porteuse d'espoirs pour les Asiatiques qui ont résisté à l'une des trois ou quatre meilleures équipes du tournoi sur le papier, avant de se frotter à l'Afrique du Sud puis à l'Espagne. L'Allemagne, en revanche, retiendra surtout les trois points pris contre un adversaire toujours dangereux, mais elle sait qu'elle devra se montrer plus réaliste face aux grandes équipes.