Un peu plus dans le vif du sujet. Avec une envie en tête mais peut-être un petit dilemme à venir aussi. L'équipe de France enchaîne face à la Norvège quatre jours après son match d'ouverture tonitruant contre la Corée du Sud (4-0). Les Bleues rêvent forcément de frapper un nouveau coup, histoire de poursuivre sur leur lancée et d'entretenir la ferveur populaire qui s'est emparée de la France du foot. Avec un nouveau succès, les Françaises feraient en plus un grand pas vers la qualification. L'affaire serait même entendue si le Nigeria et la Corée du Sud font match nul. Avec une victoire, elles prendraient d’ailleurs une sérieuse option sur la première place du groupe.

Idéal ? Cela y ressemblerait beaucoup. Pour la confiance déjà. La Corée du Sud n'a pas offert une opposition très solide aux Françaises. La Norvège devrait représenter un test d'une autre dimension. Même si la Ballon d'Or lyonnaise et norvégienne, Ada Hegerberg, a choisi de ne pas représenter son pays depuis l'échec cinglant à l'Euro 2017 (sortie au 1er tour) ! "C'est une équipe qui s'est qualifiée sans elle. Ada Hegerberg a fait son choix, elle a ses raisons. Demain c'est bien contre le Norvège que nous allons jouer, prévient Corinne Diacre. "La Norvège, c'est une très bonne équipe. Il va falloir garder notre sérieux pour se mettre à l'abri", confirme Amel Majri, qui se méfie de Caroline Graham Hansen, ailière redoutable qui vient de rejoindre le FC Barcelone.

Wendy RenardGetty Images

" Je ne préfère pas calculer. Prendre les matches un par un "

Pour la gestion du groupe, une victoire serait aussi une belle opération. Si son équipe se retrouve en position de force après ce deuxième match, Diacre pourrait alors faire souffler certaines de ses protégées contre le Nigeria. Ce ne serait pas du luxe alors que les Lyonnaises, qui forment la base de cette formation tricolore, montrent toutes des signes de fatigue physique après une année où elles ont tout raflé en France et en Europe.

Ces derniers jours, Wendie Renard et Eugénie Le Sommer ont ainsi raté des entraînements en raison de soucis musculaires. Mais elles devraient bien tenir leur place ce mercredi. "Les joueuses ont été ménagées, tout simplement. Mais elles seront là mardi après-midi (à l'entraînement) sans aucun problème", a assuré la sélectionneure. D'ailleurs, Corinne Diacre ne compte pas bouleverser son onze. "Le onze de départ contre la Corée m'a donné satisfaction donc logiquement on devrait repartir sur le même onze", annonce-t-elle.

La concurrence attendra. Tout comme peut-être les questions à se poser sur la suite de l'aventure Le petit dilemme pourrait en effet venir du tableau. En terminant à la première place du groupe, la France a de grandes chances de défier les Etats-Unis dès les quarts de finale si l'ogre américain, tenant du titre, répond aux attentes. Or, une deuxième place permettrait de les croiser un peu plus tard et d'avoir un huitième de finale pas forcément beaucoup plus compliqué. "Je ne préfère pas calculer. Prendre les matches un par un et voir ce que l'avenir nous réserve", répond Amel Majri, qui ne rêve que d’enchaîner pour revivre sa soirée de vendredi.