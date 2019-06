Un changement pour revenir à du classique. Gaëtane Thiney va retrouver son poste de milieu offensive axiale pour le duel face aux Etats-Unis vendredi, en quart de finale du Mondial 2019. Corinne Diacre a choisi de revenir à son équipe-type après avoir laissé la joueuse du Paris FC sur le banc au profit de Viviane Asseyi face au Brésil (2-1). Thiney revient ainsi dans le onze de départ au sein d'un secteur offensif où Eugénie Le Sommer occupera le côté gauche, Kadidiatou Diani l'aile droite et Valérie Gauvin la pointe de l'attaque.

Un retour aux bases devant et aucune surprise derrière. Le bloc défensif de l'équipe de France ne bouge pas avec Sarah Bouhaddi dans le but, une défense composée par Marion Torrent, Griedge Mbock, Wendie Renard et Amel Majri de gauche à droite et le duo traditionnel formé par Elise Bussaglia et Amandine Henry à la récupération. La Lyonnaise portera évidemment le brassard de capitaine pour ce rendez-vous tant attendu face aux Américaines.

Du côté des Etats-Unis, il y a une petite surprise au milieu. Lindsey Horan était pressentie pour faire son retour dans l'axe de l'entrejeu après avoir été préservée face à l'Espagne, mais la joueuse des Portland Thorns, sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune, débutera une nouvelle fois sur le banc. Les Stars and Stripes alignent ainsi le même onze que face aux Espagnoles, avec un trio Ertz-Lavelle-Mewis au milieu, la triplette Heath-Morgan-Rapinoe devant et le quatuor O'Hara- Dahlkemper-Sauerbrunn-Dunn pour protéger la gardienne Naeher.