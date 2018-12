La France avec la Norvège, la Corée du Sud et le Nigeria dans la poule A

Les Bleues connaissent leur programme pour leur Coupe du monde. S'il aurait pu être davantage corsé, il ne leur réservera pas pour autant une promenade de santé. Bonne nouvelle, la France a évité le Japon et les Pays-Bas, les cadors du chapeau 2 et la Norvège apparaît comme l'un des adversaires les plus dociles parmi eux. Si les championnes du monde 1995 ont perdu de leur prestige, elles devront en plus sans doute se passer de leur meilleure joueuse, la toute récente Ballon d'Or Ada Hegerberg, en désaccord avec sa fédération et son sélectionneur.

Vidéo - Pourquoi le Ballon d'Or norvégien ne jouera sûrement pas le Mondial face aux Bleues 01:03

Plus d'infos à suivre...

Programme des Bleues dans le groupe A

France - Corée du Sud : 7 juin à Paris

France - Norvège : 12 juin à Nice

France - Nigeria : 17 juin à Rennes

Tous les groupes

GROUPE A FRANCE COREE DU SUD NORVEGE NIGERIA

GROUPE B ALLEMAGNE CHINE ESPAGNE AFRIQUE DU SUD

GROUPE C AUSTRALIE ITALIE BRESIL JAMAÏQUE

GROUPE D ANGLETERRE ECOSSE ARGENTINE JAPON

GROUPE E CANADA CAMEROUN NOUVELLE-ZELANDE PAYS-BAS