Les Bleues sont qualifiées... sans jouer. Avec la victoire de la Chine face à l'Afrique du Sud (1-0), ce jeudi soir, la France obtient sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Dans le pire des cas, l'équipe de Corinne Diacre est assurée d'être dans les quatre "meilleurs troisièmes" et de passer au tour suivant. Autre conséquence directe de la victoire chinoise : l'Allemangne est également qualifiée pour la suite de la compétition.

Mais si la qualification est acquise, les Bleus auront bien évidemment à coeur d'empocher, lundi, une troisième victoire en s'imposant contre le Nigéria. "Pour le Nigeria, je prends match après match. On veut faire carton plein. On veut aller chercher les neuf points", expliquait Corinne Diacre, mercredi soir, en conférence de presse. Il est toutefois probable que plusieurs joueuses, et notamment les Lyonnaises, profitent de ce match pour souffler. Oui, les 8es de finale sont à la porte. Et le droit à l'erreur ne sera pas permis.