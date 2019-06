"Le foot féminin dépend de vous pour survivre" : Emue aux larmes, Marta s'est lâchée

"C'est un moment spécial, il faut en profiter". Voilà quels ont été les premiers mots de la star brésilienne Marta dimanche soir au Havre, au micro de Canal+, à l'issue de l'élimination des siennes contre les Bleues en huitièmes de la Coupe du monde. Pas commun, quand on dit définitivement adieu à son rêve de décrocher une étoile. "Je dis ça dans le sens où il faut apprécier ce résultat à sa juste valeur. On réclame du soutien, mais il faut savourer ce qu'on a fait", a poursuivi la détentrice du record de buts en Mondial.

"Formiga n'est pas éternelle, Marta non plus, Cristiane non plus"

Des mots en forme d'introduction, les yeux déjà bien humides, avant d'enchaîner avec un discours plus profond : "On sourit aujourd'hui et je crois que c'est primordial (...) Il faut en vouloir plus, s'entraîner plus, être prête à jouer 90 minutes, plus 30 minutes (de prolongation) et toutes les minutes nécessaires". Dimanche, les Brésiliennes ont longtemps tenu tête aux coéquipières d'Amandine Henry. Et même plus que ça.

Mais la décision s'est faite sur coup de pied arrêté, à un petit quart d'heure de la fin de la prolongation (2-1, a.p.). Une sortie de route qui sonne comme un clap de fin pour toute une génération. Et qui doit, selon la joueuse de 33 ans, surtout servir aux générations futures : "Formiga n'est pas éternelle, Marta non plus, Cristiane non plus. Le foot féminin dépend de vous pour survivre. Pensez à ça, savourez. Pleurez au début pour sourire à la fin". Nul doute qu'au Brésil, la tendance est encore aux larmes.