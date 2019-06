La FIFA a ainsi indiqué à l'AFP avoir ouvert "une procédure contre la Fédération Camerounaise de Football pour violation de l'article 52 (faute professionnelle) et 57 (conduite offensive et fair play) du Code disciplinaire". L'attitude des Camerounaises, battues 3-0 dimanche, avait en effet fait jaser, la presse anglaise mettant en avant "crachats, coups de coude dans le visage et caprices" de la part de la sélection africaine.

"Ce soir, l'arbitre s'est beaucoup trompé"

Très remontées contre l'arbitrage, qui a notamment refusé un but d'Ajara Nchout pour hors jeu à la 50e minute, quelques minutes après en avoir validé un autre aux Anglaises, les joueuses camerounaises ont par deux fois menacé de ne pas reprendre le match.

Après la rencontre, le sélectionneur des Lionnes indomptables Alain Djeumfa avait dénoncé l'arbitrage de la rencontre: "Je voudrais leur tirer un coup de chapeau après leur performance malgré les erreurs d'arbitrage. Ce soir, l'arbitre s'est beaucoup trompé. Regardez le match, vous aurez l'occasion de déceler ces erreurs. Mes joueuses n'ont jamais refusé de jouer. Elles ont été très professionnelles. Elles se sont concertées et ont repris le jeu. Mes joueuses sont des exemples."