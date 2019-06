Ellen White a rejoint Sam Kerr et Alex Morgan en tête du classement des buteuses du Mondial 2019. Le tout grâce à sa cinquième réalisation du tournoi face à la Norvège en quarts de finale (3-0). Kerr est déjà éliminée alors que Morgan devrait disputer vendredi le quart de finale entre les Etats-Unis et la France. Coéquipières de White, Lucy Bronze et Jill Scott ont ouvert leur compteur contre les Norvégiennes.

Classement des buteuses du Mondial féminin 2019 de football :

5 buts: Kerr (Australie), Morgan (Etats-Unis), White (Angleterre)

4 buts: Cristiane (Brésil)

3 buts: Däbritz (Allemagne), Galli (Italie), Girelli (Italie), Hermoso (Espagne), Lloyd (Etats-Unis), Rapinoe (Etats-Unis), Renard (France)

2 buts: Asllani (Suède), Bonansea (Italie), Gauvin (France), Henry (France), Herlovsen (Norvège), Horan (Etats-Unis), Lavelle (Etats-Unis), Le Sommer (France), Marta (Brésil), Martens (Pays-Bas), Mewis (Etats-Unis), Miedema (Pays-Bas), Nchout (Cameroun), Popp (Allemagne)

1 but: Aboudi Onguéné (Cameroun), Beattie (Ecosse), Beerensteyn (Pays-Bas), Blackstenius (Suède), Bloodworth (Pays-Bas), Bonsegundo (Argentine), Bronze (Angleterre), Buchanan (Canada), Clelland (Ecosse), Cuthbert (Ecosse), Dekker (Pays-Bas), Emslie (Ecosse), Ertz (Etats-Unis), Fleming (Canada), Foord (Australie), García (Espagne), Giacinti (Italie), Greenwood (Angleterre), Gwinn (Allemagne), Hansen (Norvège), Hasegawa (Japon), Houghton (Angleterre), Hurtig (Suède), Iwabuchi (Japon), Janogy (Suède), Kellond-Knight (Australie), Kgatlana (Afrique du Sud), Leupolz (Allemagne), Li (Chine), Little (Ecosse), Logarzo (Australie), Magull (Allemagne), Menéndez (Argentine), Oshoala (Nigeria), Parris (Angleterre), Prince (Canada), Pugh (Etats-Unis), Reiten (Norvège), Rolfö (Suède), Roord (Pays-Bas), Rubensson (Suède), Schüller (Allemagne), Scott (Angleterre), Sembrant (Suède), Sinclair (Canada), Solaun (Jamaïque), Sugasawa (Japon), Sungngoen (Thaïlande), Taylor (Angleterre), Thaisa (Brésil), Urrutia (Chili), Utland (Norvège), Yeo (Corée du Sud)