Problème de billetterie pour le Mondial ?

L'organisation de la Coupe du monde féminine ferait-elle face à des problèmes concernant la billetterie ? Si certains supporters se plaignent d'être séparés de leurs proches en tribunes, le comité d'organisation du Mondial féminin a démenti tout problème. Selon les organisateurs, l'existence de quelques places isolées est inévitable pour les matches à guichets fermés comme les demi-finales et la finale de Lyon, et les spectateurs étaient dûment informés.

" Les spectateurs ont été avertis que les places achetées étaient séparées "

"Nous sommes étonnés de l'ampleur prise par cette affaire, d'autant plus qu'au moment de l'achat, les spectateurs ont été avertis que les places achetées étaient séparées. Ils ont, malgré tout, confirmé leur commande", indique un porte-parole mercredi, dans une déclaration à l'AFP.

Une centaine de supporters, principalement américains, seraient concernés, sur un total de 800.000 billets écoulés pour l'ensemble de la compétition.

Pour les enfants, "pas d'inquiétude", assure l'organisation, une procédure de "replacement" a été mise en place pour qu'ils ne soient pas séparés de leurs parents.

Un "épiphénomène" pour le comité d'organisation

Pour les adultes, les organisateurs estiment qu'ils ont fait leur achat en connaissance de cause et qu'il n'y a pas lieu de les replacer côte à côte. "C'est un épiphénomène qui peut survenir dans le cadre de l'organisation d'un grand évènement et qui concerne, dans le cas présent, une poignée de personnes, essentiellement sur les matches à Lyon", insiste le comité d'organisation français.

Ce problème de billetterie a provoqué une série de réactions sur les réseaux sociaux, relayées par des articles de presse. Contactée par l'AFP, Julie Strub, une supportrice originaire de Portland, affirme ne jamais avoir eu une quelconque mention de places séparées en tribunes, ni pendant l'achat de ses billets, ni dans le courriel de confirmation. "Je ne les aurais jamais achetés si je savais que mon groupe allait être séparé de nos enfants. Pour la finale, par exemple : nous avons une place dans la rangée 12, une place dans la rangée 14, une place dans la rangée 17, cinq places dans la rangée 15, mais seulement trois d'entre elles sont côte à côte".

"Cette situation concerne moins de 1% des fans pour les demi-finales et la finale. La Fifa et le comité d'organisation local sont confiants dans le fait que les problèmes seront résolus et que les supporters seront en mesure de profiter des matchs comme ils l'avaient prévu", précise la FIFA sur son compte Twitter dédié à cette Coupe du monde féminine.