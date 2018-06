Allemagne-Mexique (0-1), l'antisèche : Si l'Allemagne oublie ses fondamentaux…

Le jeu : La porte de l'Allemagne était ouverte

Les Mexicains ont parfaitement joué le coup. Ils ont défendu comme des chiens et attaqué comme des loups. Encore fallait-il que l'Allemagne y mette du sien. Elle a fait plus que ça. La Mannschaft a affiché un incroyable manque de rigueur défensive. Il n'y avait aucun repli et le Mexique s'est régalé des espaces laissés par les Allemands. Avec plus d'efficacité, la Tri aurait même pu inscrire davantage de buts. Mais elle a su préserver son avance avec une abnégation de tous les instants, et profiter du manque de réalisme allemand, pour ne pas avoir à le regretter et aller au bout de son exploit.

Les joueurs : Lozano, ce n'est pas du pipo

Il était attendu comme l'attraction mexicaine. Il n'a pas manqué le rendez-vous. Virevoltant sur son côté gauche, Hirving Lozano a éclaboussé la rencontre de son talent à l'image de son très joli but. Dans son sillage, tous les Mexicains ont été héroïques. Notamment Miguel Layun et Jesus Gallardo avec leur activité débordante sur les côtés. Du côté de l'Allemagne, il y a surtout des déceptions. Mesut Özil, fantomatique, et Julian Draxler, trop neutre, ont incarné le manque de créativité d'une Mannschaft qui a aussi souffert du manque de volume de jeu de Sami Khedira au milieu.

Hirving Lozano (Mexique) après son but contre l'Allemagne.Getty Images

Le facteur X : Le poteau avait choisi son camp

Il fallait forcément un brin de réussite pour que le Mexique signe cet exploit. Elle l'a eu. Surtout au plus fort de la pression allemande dans le dernier quart du match. Et surtout sur l'occasion de Julian Brandt, auteur d'une entrée tonitruante. Au bout d'une action plutôt confuse, l'ailier de la Mannschaft a adressé une demi-volée limpide des 20 mètres sur laquelle Memo Ochoa, pour une fois, était battu. Mais le ballon est venu percuter le poteau avant de filer en sortie de but. Et la chance a souri aux Mexicains.

La stat : 1

Si la défaite de l'Allemagne a confirmé un phénomène, c'est la difficulté pour le champion du monde de rentrer dans son tournoi. Et c'est peu de le dire. Sur les cinq dernières éditions, le tenant du trophée s'est même incliné trois fois en comptant ce revers de la Mannschaft face au Mexique. En 2014, l'Espagne avait été balayée par les Pays-Bas (5-1) tandis que la France avait été surprise par le Sénégal en 2002 (0-1). L'Italie avait à peine fait mieux avec un nul face au Paraguay (1-1) en 2010. Au XXIe siècle, le Brésil reste ainsi le seul champion du monde en titre à avoir remporté son premier match. C'était face à la Croatie (1-0) en 2006.

Le tweet euphorique

La décla : Joachim Löw (sélectionneur de l'Allemagne)

" Pour les autres équipes je ne sais pas. Mais nous, ça ne va pas nous arriver (une élimination au 1er tour, NDLR). "

La question : Faut-il s'inquiéter pour l'Allemagne ?

Pas encore. Parce qu'il y a des matches comme ça où le ballon semble aussi s'obstiner à ne pas vouloir entrer dans le but. L'Allemagne a connu ça face au Mexique. Elle a tiré pas moins de 26 fois sur le but de Memo Ochoa, soit son deuxième total le plus élevé en Coupe du monde. Cela en dit long sur la domination d'une Mannschaft qui a clairement payé son manque d'efficacité face au but. Mais le danger pour cette Allemagne, ce serait de se cacher derrière cette excuse.

Car les Allemands ont aussi concédé beaucoup d'occasions. Beaucoup trop. La défense de la Mannschaft donnait déjà quelques signes d'inquiétudes durant la préparation. Ils ont été confirmés sur ce match. Ce n'est pas forcément la ligne arrière qui est à pointer du doigt, même si elle a sa part de responsabilité. C'est plutôt l'ensemble du collectif allemand pour sa tendance à désolidariser à la perte du ballon.

Globalement, on n'a pas reconnu l'Allemagne. Bien sûr, elle a affiché son style de jeu habituel, avec une grande maîtrise de la possession. Mais face au Mexique, elle a oublié ses propres fondamentaux. A commencer par cette efficacité qui la rendait irrésistible il y a quatre ans. Face au Mexique, la Mannschaft a été totalement inefficace dans les deux surfaces. Et elle doit désormais très vite retrouver cette qualité pour ne pas aller vers de plus grandes désillusions.