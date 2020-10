De tous les champions du monde 2018, c’est sans aucun doute celui qui est désormais le plus loin de la sélection tricolore. A 34 ans, Adil Rami défend les couleurs de Boavista et a tiré un trait sur son histoire en Bleu. Pour autant, à l'occasion de la sortie de son livre Autopsie (édition Hugo Sport) qui sort jeudi, il a accepté de revenir longuement sur sa carrière auprès du Figaro .

L’occasion pour lui d’évoquer les entraîneurs qui ont marqué sa carrière au plus haut niveau. Avec une place toute particulière pour Didier Deschamps : "Pascal Planque, Claude Puel (Lille), Unai Emery (Valence, Séville) et Didier Deschamps sont mes plus belles rencontres, énumère-t-il d’abord. Deschamps, j'avais du mal avec lui au début. Je ne pouvais pas l'encadrer. Pire, je le haïssais. Maintenant, je le remercie. Quand on a gagné la Coupe du monde, je suis allé le voir pour m'excuser [...] Au début, il était trop strict, ne pensait qu'au travail. J'adore bosser, mais pas H24. Il faut aussi décompresser. On ne s'est pas toujours compris là-dessus".