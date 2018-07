Deschamps : "Vous estimez que Lloris ne peut pas arrêter un penalty ?"

L'Uruguay approche et avec la Céleste arrive la promesse d'une rencontre durant laquelle il faudra possiblement être patient, très patient. Au match échevelé de samedi dernier face à l'Argentine (4-3), le quart de finale de vendredi pourrait être plus "lent" et durer plus que de raison. Jusqu'à entraîner les Bleus jusqu'à une séance de tirs au but, qui serait la première disputée par les Tricolores depuis 2006 et la finale de Berlin.

Jeudi, Hugo Lloris a été le premier à se prononcer sur le sujet. Peu en réussite sur l'exercice des penalties en équipe de France, le capitaine des Bleus n'a jamais disputé de séance de tirs au but en équipe nationale. Et n’a pas cherché à noyer le poisson, même s’il n'a pas souhaité sauter les étapes. "Chaque match a son histoire. Dans une séance de tirs au but, il y a aussi une part de réussite, même si ça se prépare, coté gardiens et côté tireurs. Mais avant ça, il y aura 90 minutes plus une prolongation. Il ne faut pas se tromper de match", a-t-il confié.

Quelques minutes plus tard, à son tour sur l'estrade dévolue aux conférences de presse, Didier Deschamps a embrayé sur le sujet et balayé assez clairement l’éventualité de changer de portier durant une éventuelle séance de tirs au but. La méthode Van Gaal, utilisée en 2014 face au Costa Rica (ndlr : Tim Krul avait remplacé Jasper Cillessen en fin de prolongation et les Néerlandais s'étaient imposés), Didier Deschamps n'en est pas fan.

"J'ai droit à quatre changements, a-t-il rappelé. De là à changer de gardien pour les tirs au but… Vous estimez qu'il (Lloris) ne peut pas arrêter un penalty ? Quand ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas… Si cela n'avait pas fonctionné pour Van Gaal, on lui aurait mis un bonnet d'âne. S'il n'a pas de souci, Hugo ira jusqu'au bout". Point barre.

Vidéo - Statistiquement, est-ce un avantage pour un pays hôte d'aller aux tirs au but ? 03:15

DD n’a pas oublié d’ajouter que la décision ne serait pas seulement entre les gants de son portier s’il fallait en arriver à l’extrémité des tirs au but. Les cinq tireurs (ou plus) aussi auront un rôle à jouer. Se préparent-ils à cette éventualité ? "Individuellement, les joueurs tirent des penalties en fin de séance. Y a-t-il une manière de se préparer ? Certains tirent les penalties en club. Mais vous pouvez être très bon à l'entraînement, dans le stade et sans spectateur. Là, il n'y pas le même côté émotionnel. Vous ne pouvez pas recréer les mêmes situations. Certains joueurs destinés à tirer ne peuvent pas se sentir d'y aller, j'en tiendrai compte. » Si les Bleus peuvent plier l’affaire avant, cela ne sera pas plus mal…

De notre envoyé spécial en Russie, Maxime Dupuis