Infantino enfonce le clou sur le passage à 48 sélections dès la Coupe du monde 2022

Gianni Infantino aime le changement et l’exprime explicitement. Dans le cadre d’une conférence sur le sport à Dubaï, le président de la FIFA a confirmé son souhait d’élargir le plateau de la Coupe du monde de 32 à 48 équipes dès l’édition 2022. Et une situation à laquelle serait favorable une majorité de fédérations et que la FIFA a voté en 2017 en vue de la Coupe du monde 2026.

Ce passage à 48 dès 2022 est surtout une position qu'il défend depuis plusieurs mois. "Si vous pensez que c’est une bonne chose d’avoir 48 équipes en Coupe du monde, pourquoi ne pas essayer quatre ans plus tôt ?, a-t-il confié. C’est la raison pour laquelle nous sommes en train d’analyser la possibilité d’avoir 48 équipes dès 2022."

" Si nous pouvons équiper certains des pays voisins dans la région du Golfe, ce serait très bénéfique "

Le président de l’instance suprême du football n’a pas écarté l’idée que la compétition se dispute dans d'autres états que le Qatar. "Si nous pouvons équiper certains des pays voisins dans la région du Golfe qui sont très proches pour les faire accueillir quelques matchs de la Coupe du monde, ce serait très bénéfique pour la région et le monde entier", a-t-il expliqué.

Le dirigeant de la FIFA n'a pas occulté les problèmes géopolitiques de la Péninsule arabique. "Il y a des tensions dans cette région particulière et ce sont aux dirigeants respectifs de s’en occuper mais peut-être est-il plus facile de parler d’un projet de football commun que de choses compliquées, a-t-il ajouté. Si cela peut aider tous les peuples du Golfe et tous les pays du monde à développer le football et à transmettre un message positif au monde sur le football, alors nous devrions essayer."