Ce rejet montre les difficultés de la star à s'implanter dans le milieu footballistique de son pays malgré son statut, sa centaine de sélections et sa fortune. L'ancien attaquant de Chelsea et de Marseille, formé en France, n'a ainsi obtenu le parrainage que de deux clubs de première division alors qu'il en faut trois au minimum. Le dossier de Drogba présente bien trois clubs dont le célèbre Africa Sport, mais ce soutien n'a pas été validé parce que donné par son vice-président et non le président qui a offert son soutien au président de la Ligue Sory Diabaté (qui a reçu le soutien de 6 clubs de D1).