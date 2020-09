Le coronavirus aura donc aussi eu un impact sur les diffuseurs et leurs accords avec les différents championnat. "La Premier League confirme qu'elle a mis un terme ce jour à son accord pour la diffusion de ses matches en Chine avec le détenteur des droits pour ce territoire", a-t-elle expliqué dans un communiqué. Le service de diffusion par internet (streaming) PPTC avait payé, selon la presse, 700 millions de dollars en 2016 (soit 590 millions d'euros aujourd'hui) pour retransmettre le championnat anglais entre 2019 et 2022, un contrat décrit par les médias comme le plus gros contrat à l'étranger signé par la Premier League.