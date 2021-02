Terrible nouvelle pour Jerome Boateng. Le défénseur et son ancienne petite amie avaient officialisé leur rupture le 2 février, rapporte le quotidien Bild. Le journal allemand a annoncé le décès de la top-modèle Kasia Lenhardt, 25 ans, retrouvée morte mardi à son domicile à Berlin. "Jérôme est venu me voir dans ma chambre et m'a demandé l'autorisation de rentrer chez lui", a déclaré Flick lors de la dernière conférence de presse avant la finale de jeudi (19h00) contre les Tigres de Monterrey (Mexique). "Le FC Bayern a évidemment accédé à sa requête, il n'est plus à notre disposition" pour le match, a ajouté Flick.