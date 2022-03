Djamel Belmadi effondré, des joueurs désamparés, des supporters algériens choqués... L'élimination lors des barrages de la Coupe du monde face au Cameroun (1-2, ap), mardi soir à Blida, ne passe toujours pas pour le vainqueur de la CAN 2019. S'estimant lésée par l'arbitrage, la sélection algérienne va demander officiellement à rejouer la rencontre face aux Lions Indomptables, a révélé La Gazette du Fennec

Je le dis aujourd’hui sans peur : ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, voient notre travail et ne nous respectent pas. Ces deux dernières années, je n’ai pas vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d’excuses, ce sont des faits", La demande devrait d'ailleurs être envoyée dans les heures qui viennent, précise le site algérien. "", lâchait Djamel Belmadi après l'élimination des Fennecs.

Les chances de voir aboutir la démarche sont très faibles voire nulles. Dans son règlement, la FIFA précise que "les décisions de l'arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont sans appel, y compris la validation d'un but et le résultat d'un match". En novembre 2009, malgré la polémique liée à la main de Thierry Henry, à l'origine du but de William Gallas lors du barrage retour France-Irlande (1-1, ap), la FIFA avait très rapidement clos le dossier. Un précédent qui ne laisse quasiment aucun espoir aux supporters algériens.

