Pour l'Arabie Saoudite, ce 22 novembre 2022 est un peu comme le 12 juillet 1998 ou le 15 juillet 2018 en France. Voire même un peu plus. Après l'incroyable exploit des hommes d'Hervé Renard face à l'Argentine de Lionel Messi (2-1) , ce mardi en phase de poules de la Coupe du monde 2022, le roi Salmane a décrété que le mercredi 23 novembre sera un jour férié en Arabie Saoudite.

Peu importe la suite pour les Saoudiens, qui affronteront la Pologne (26 novembre) et le Mexique (30 novembre) avant peut-être d'enchaîner les huitièmes de finale, ce Mondial 2022 est d'ores et déjà une réussite. "Pour résumer, toutes les planètes étaient alignées aujourd’hui. L’Argentine est une équipe fantastique, mais des choses complètement folles peuvent arriver dans le football. Félicitations à ces fantastiques joueurs, je les félicite toujours et cela fait trois ans que je le fais", a souligné Hervé Renard au micro de beIN Sports.

En 1994, l'Arabie Saoudite avait atteint les huitièmes de finale du Mondial américain après avoir battu le Maroc (2-1) et la Belgique (1-0) en phase de poules. Deux succès dont le retentissement mondial n'a rien eu à voir avec l'exploit réalisé ce mardi.

