Il s'était révélé au monde du football en guidant la Zambie à son premier titre de champion d'Afrique en 2012. Il avait réussi le tour de force de remporter la CAN avec une autre sélection, la Côte d'Ivoire, en 2015. Il avait qualifié le Maroc pour sa première Coupe du monde depuis 20 ans en 2018. L'Argentine était prévenue. Elle savait que Hervé Renard était capable de tous les exploits. Il en a accompli un autre, peut-être encore plus retentissant, en guidant l'Arabie saoudite à une victoire fabuleuse contre l'Albiceleste mardi à Lusail (1-2).

Il fallait être devin pour la voir venir. Entre l'un des grands favoris de la Coupe du monde et l'équipe présentée comme la plus faible du groupe C, il devait y avoir un monde d'écart. Cela ne s'est pas vraiment senti sur le terrain. Peut-être en première période, durant laquelle l'Argentine a vu l'arbitre lui refuser trois buts pour hors-jeu après avoir ouvert la marque sur un penalty de Leo Messi. Mais certainement pas en seconde. Le couteau entre les dents, les Saoudiens ont renversé le double champion du monde avec deux buts de belle facture, surtout le deuxième , avant de défendre héroïquement leur avantage en fin de rencontre.

"C’est bien, vous avez bien trottiné en première période !"

Un véritable exploit qui porte la marque de Renard. Ce dernier n'a pas manqué de savourer. Il fallait trouver les mots justes à la pause pour gonfler ses troupes à blocs, leur faire croire au miracle. Il y est parvenu. A sa manière. "Jouer devant notre défense et attendre, on n’aurait pas pu le faire tout le match, a-t-il expliqué sur BeIN Sports. Malheureusement, en première période, nos deux attaquants n’ont pas assez pressé les deux défenseurs centraux et Paredes. Bon ils se sont fait taquiner à la mi-temps, je leur ai dit : 'c’est bien, vous avez bien trottiné en première période !'"

Un discours un brin provocateur qui a porté ses fruits. Après avoir sérieusement "bougé" ses joueurs à la pause, Renard n'a pas manqué de leur rendre hommage après leur exploit sensationnel. "Pour résumer, toutes les planètes étaient alignées aujourd’hui, s'est réjoui le sélectionneur saoudien. L’Argentine est une équipe fantastique, mais des choses complètement folles peuvent arriver dans le football. Je me sens léger... Félicitations à ces fantastiques joueurs, je les félicite toujours et cela fait trois ans que je le fais."

"Il est interdit de ne pas se qualifier"

Si une personne travaille pour atteindre son objectif, rien ne peut l'arrêter, a insisté Saleh Al-Shehri, auteur du but égalisateur face à l'Argentine. Nous aspirons aux huitièmes de finale, et c'est la première étape. Il nous reste deux matches. Après cette victoire, il est interdit de ne pas se qualifier." Le travail paie. Et ce n'est peut-être qu'un début. Certains pourraient penser que l'Arabie saoudite a déjà réussi son Mondial après avoir mis l'Argentine à terre . Ce n'est certainement pas le cas des joueurs. Ils débordent d'ambition, plus que jamais. ", a insisté Saleh Al-Shehri, auteur du but égalisateur face à l'Argentine.

L'appétit vient en mangeant et l'Arabie saoudite veut tout dévorer sur son passage après avoir croqué l'Albiceleste. Une douce euphorie que Renard ne se privera pas de calmer avant les rendez-vous avec la Pologne et le Mexique. "Quand les joueurs saoudiens gagnent quelque chose, ils ont l'impression de planer, a tempéré Renard. Mais je serai là, pour les deux autres matches, pour leur dire de rester les pieds sur terre." Pas évident après un exploit face à l'Argentine de Messi. Mais Renard sait manifestement trouver les mots pour obtenir le meilleur de ses joueurs.

