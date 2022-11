Je suis très heureux d'être ici, de faire partie de l'aventure, a-t-il répété plusieurs fois en anglais et en français. C'est une grande fierté de pouvoir disputer ma troisième Coupe du monde." Il ne refera pas deux fois la même erreur. Un an et demi après avoir fragilisé sa position en dévoilant publiquement sa frustration à propos des "ballons qui n'arrivent pas" juste avant l'Euro , Olivier Giroud a, cette fois, joué la sécurité face à la presse. Premier Bleu envoyé au feu à Doha, l'attaquant de l'équipe de France a dribblé les questions qui fâchent pour se concentrer sur son bonheur de disputer une troisième Coupe du monde. ", a-t-il répété plusieurs fois en anglais et en français.."

Ad

Le Milanais a proposé plusieurs variations sur le même thème : "Pour moi, c'est un cadeau d'avoir la chance de jouer dans cette Coupe du monde. Je le prends comme si j'étais un jeune joueur qui disputerait sa première." Et encore : "C'est un rêve de gosse, j'ai la chance d'en jouer une troisième, avec ce jeune groupe talentueux, qui nous donne beaucoup d'espoir." Lui dont la place dans le groupe a tant fait débat (ce qui ne fut jamais le cas en 2014 ni en 2018) mesure sans doute un peu plus aujourd'hui le privilège de faire partie des heureux élus.

Coupe du monde J-5 avant l'Australie : Benzema et Varane toujours à l'écart IL Y A 2 HEURES

Olivier Giroud en conférence de presse à Doha Crédit: Getty Images

Être professionnel, c'est se préparer comme si on allait commencer

Quant au reste, Giroud s'est montré beaucoup moins bavard. Son rôle précis dans l'équipe ? "On en a déjà parlé dans le passé et tout est clair avec le coach. Il n'y a rien à ajouter. Dès que le coach aura besoin de moi, je serai prêt à apporter tout ce que je sais faire." A quel moment a-t-il senti que son destin basculait et qu'il irait au Qatar ? "L'équipe de France, c'est un fil rouge tout au long de ta carrière, et pour y aller il faut être décisif et important dans ton club. C'est ce qui a été le cas avec Milan."

Le deuxième meilleur buteur des Bleus, d'ordinaire plus loquace, a décidé de démarrer la compétition prudemment face aux micros. Son statut de probable remplaçant, si Karim Benzema retrouve l'intégralité de ses moyens physiques, ne semble pas lui poser de problème : "Être professionnel, c'est se préparer comme si on allait commencer, a-t-il déclaré. C'est crucial pour l'équipe. Plus on avancera dans la compétition, plus les corps seront mis à rude épreuve, et l'impact des joueurs qui entreront en jeu devra être de plus en plus décisif."

"Quel que soit le résultat, cela amènera à la fin de Didier Deschamps"

Avant de conclure : "À 36 ans, pouvoir être aussi décisif et se sentir bien, c'est un cadeau." Comprendre que Didier Deschamps pourra compter sur lui quoiqu'il en soit. Sur le terrain, assurément. Mais aussi devant les micros où Giroud a réussi sa première mission : ne pas faire de vague.

Coupe du monde Tchouaméni, tout en détente : "Boss ou pas boss, ça ne veut rien dire" IL Y A 3 HEURES