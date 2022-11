Face à la volonté de plusieurs équipes participant à la Coupe du monde 2022 d'arborer un brassard en faveur de l'inclusion LGBTQ+, la Fifa a réagi samedi en dégainant les siens, porteurs de messages mobilisateurs, tentant de court-circuiter l'initiative portée notamment par l'Allemagne.

La Mannschaft et la sélection danoise ont toutefois répété samedi que leurs capitaines, Manuel Neuer et Simon Kjaer, porteraient le brassard "One Love" qu'ils avaient prévu de porter, en faveur de l'inclusion et contre les discriminations, et non ceux de la Fifa. La fédération allemande s'est même dit prête à assumer d'éventuelles amendes.

Le sport le plus populaire de la planète peut aussi contribuer à faire évoluer nos sociétés dans le bon sens

Plusieurs mots d'ordre apparaîtront sur les brassards de capitaine proposés par la Fifa aux 32 sélections, comme "Sauvez la planète", "L'Education pour tous" ou "Non aux discriminations". Pour l'instant, des huit capitaines de sélections à l'origine de l'initiative "One Love", seul le Français Hugo Lloris a annoncé qu'il renonçait à porter ce brassard. L'Anglais Harry Kane sera le premier à l'arborer sur une pelouse du Mondial, lundi.

"Le sport le plus populaire de la planète peut aussi contribuer à faire évoluer nos sociétés dans le bon sens, en relayant des messages positifs", a écrit la fédération internationale dans un communiqué, à propos de son initiative, précisant que les capitaines des équipes engagées pourront diffuser le message de leur choix parmi ceux proposés par la Fifa.

Dans ce communiqué, l'organisation basée à Zurich ne précise toutefois pas sa position vis-à-vis des brassards colorés "One Love". Les instances du ballon rond se sont historiquement opposées aux messages politiques dans les stades. Contactée pour savoir si les capitaines qui porteraient plutôt le brassard "One Love" que ceux proposés par la Fifa s'exposeraient à des sanctions, la Fifa n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

"Notre capitaine (Simon Kjaer) portera le brassard 'One Love'. Je ne sais pas quelles seront les conséquences, on verra", a déclaré le milieu offensif danois Christian Eriksen.

Depuis sa désignation pour organiser l'événement en 2010, le Qatar est en butte à de vives critiques, qui se sont intensifiées à l'approche de l'événement, en particulier sur les droits humains, notamment ceux des personnes LGBTQ+. L'homosexualité et les relations sexuelles hors mariage sont criminalisées au Qatar.

