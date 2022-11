Coupe du monde

C'est une conférence de presse qui est devenue plus brûlante encore, les heures passantes. Ce mardi, Yannick Carrasco et Arthur Theate étaient initialement prévus par le staff belge pour répondre aux obligations médiatiques avant le duel, décisif, face à la Croatie jeudi. Finalement, lundi soir, changement de plan : Eden Hazard et Jan Vertonghen, particulièrement irrité dimanche, seraient les heureux élus. C'était alors la promesse d'explications autour de la crise traversée par ce groupe belge. Ultime rebondissement : c'est finalement Thibaut Courtois qui s'est présenté, dès 13h, après son capitaine pour minimiser les dissensions apparues en public

Hazard, en bon capitaine, n'a pas cherché à minimiser l'impact de la défaite face au Maroc (2-0) dimanche, qui a mis au jour de vraies dissensions chez les Diables Rouges. Mais il dément toute rupture dans ce groupe belge. "Il s'est dit beaucoup de bêtises, on s'est dit plein de choses, a-t-il expliqué, interrogé sur un après-match supposément très agité dans le vestiaire avant de confirmer qu'une discussion de crise avait eu lieu ces dernières heures. Il y a eu une réunion entre tous les joueurs".

Une réunion "pour être honnête"

Arrivé quelques minutes plus tard en conférence de presse, Thibaut Courtois a également minimisé la portée des tensions. "Il ne s'est rien passé, tout le monde était déçu après la défaite, affirme-t-il. Le manager a pris la parole. Il y a trop de mensonges à l'extérieur avec les réseaux sociaux. La situation créée n'existe pas." Reste que la réunion entre les joueurs a eu le mérite de dissiper les malaises naissants à les écouter.

Que s'est-t-il dit ? "On s'est dit des choses, des bonnes des moins bonnes. Peut-être certaines choses qui n'ont pas plu mais on a parlé", explique encore Hazard. "Le principal problème maintenant c'est de voir ce qu'il se passe sur les journaux et sur les réseaux sociaux. Parfois on peut lire des choses qu'un coéquipier n'a pas dit. Donc c'était bien d'avoir une réunion pour être honnête", complétait Courtois.

Ces derniers mois, les petites phrases ou les bons mots ont pu fleurir de la part de certains joueurs, notamment la lenteur supposée des défenseurs belges. Cette réunion aurait eu le mérite de crever l'abcès. "Les joueurs me connaissant, ils savent comment je suis, a expliqué Hazard. Quand j’ai dit à Jan Vertonghen qu’il n’était plus très rapide, il est venu me voir, on a discuté. Et il a dit, 'oui c’est vrai tu as raison'. Je prends beaucoup de choses à la rigolade mais quand il faut être sérieux, je suis sérieux". Le tout avant de démentir, fermement mais avec le sourire, une quelconque bagarre entre les deux : "Il n'y a rien eu dans le vestiaire après le Maroc, on ne s'est pas battu avec Jan Vertonghen. Je n'oserais jamais me battre avec Jan, il est plus grand que moi !".

Jan Vertonghen, Kevin de Bruyne et Axel Witsel Crédit: Getty Images

Le cas de Bruyne ? "il est le premier à avoir confiance en ce groupe"

J'ai parlé avec Kevin De Bruyne, il y croit plus qu'avant la Coupe du monde, avance le capitaine. Kevin a raison, on est plus vieux qu'il y a quatre ans. Kevin est le premier à avoir confiance en ce groupe sinon il ne serait pas là". Reste le cas Kevin de Bruyne, transparent dans ce Mondial. Dans une interview réalisée en amont de la Coupe du monde mais publiée uniquement après le premier match des Diables Rouges par le Guardian , il ne donnait pas cher des chances belges au Qatar. Selon Hazard, son discours a changé. ", avance le capitaine.".

Alors, face à la Croatie, autre "équipe un peu vieillissante", les Belges ont promis une chose : défendre leur honneur et tout donner pour se qualifier en 8e de finale. Histoire que cette génération dorée ne parte pas définitivement sur un goût de gâchis. "Vu ce qui s'est dit hier dans la réunion, on aura 26 guerriers jeudi !", a affirmé Hazard. Des paroles, en attendant les actes.

