Libre à chacun d'accorder de la crédibilité, ou non, aux trophées d'"homme du match" distribués durant cette Coupe du monde. Hasard ou pas, les trois Brésiliens ayant reçu une de ces récompenses depuis le début de la compétition sont aussi trois des essentiels de la Seleção : Richarlison Casemiro , Neymar. Sur l'ensemble des quatre matches disputés par l'équipe auriverde, aucun de ceux-là n'a pourtant été aussi capital que Vinicius Junior. En trois matches, l'ailier du Real Madrid est devenu le vrai danger d'un front offensif qui regorge de talents.

Sa maturation à Madrid a duré deux ans, soufflait le coach lors d'En sélection, ça va beaucoup plus vite. Et il ne jouait pas avec sa nature. Les fois où il est entré en jeu, ce n'était pas fluide, comme en Copa America." Ce n'était pourtant pas cousu de fil blanc. Il y a encore quelques semaines, Vinicius n'avait pas la certitude d'avancer dans le tournoi avec un statut de titulaire. Tite et son obsession pour l'équilibre ne lui ont pas facilité la vie, et il y a longtemps eu un décalage entre celui qu'il était devenu en club et son rôle en sélection. ", soufflait le coach lors d' une interview à Marca en avril dernier.."

Pas tendre mais convaincu du potentiel du bonhomme, Tite a fini par devenir proactif dans son évolution et son adaptation à la Seleção. D'abord en détectant ce qui avait fini par le rendre beaucoup plus performant au Real. "Le club travaille avec trois hommes au milieu qui, parfois, viennent compenser sur le côté gauche, soulignait-il il y a un an. Ça permet à Vinicius de devenir un second attaquant, dans une position plus avancée. Parfois, il est même le joueur le plus avancé lorsque Benzema décroche. En sélection, nous n'utilisons pas ce système."

Tite et les coups de fil à Ancelotti

Cela n'a pas empêché le sélectionneur de multiplier les coups de fil avec Carlo Ancelotti, afin de dégager les aspects tactiques favorables à "Vini" qui pouvaient être transposés en sélection. "Nous avons parlé de situations offensives qui lui donneraient plus de liberté créative, des un contre un, ajoutait Tite. C'est super que deux coaches agissent ensemble et en toute transparence pour tirer le meilleur d'un joueur."

Encore fallait-il que l'ailier suive le processus. "Pour moi, c'était normal, a assuré le surdoué de 22 ans en conférence de presse, mercredi. Il me manquait toujours quelque chose pour être titulaire en sélection. Et il y a énormément de grands joueurs. Tite et Ancelotti m'ont donné beaucoup de conseils pour m'aider à m'imposer." Mais dans l'esprit du technicien brésilien, la finale de la Copa America 2021, perdue face à l'Argentine avec une équipe conservatrice, a aussi servi de déclic. Le Brésil pouvait de nouveau jouir de talents offensifs en grappe. Le moment était venu de déplacer le curseur un peu plus vers l'avant.

Le Brésil ennuyeux ? "Tite vient d'une région où l'on n'aime pas le Joga Bonito"

J'étais à l'entraînement, je suis allé voir Vini et je lui ai dit : 'Tu es le Neymar de 2014'", a raconté Tite dans le podcast Sexta Estrela [sixième étoile, NDLR]. Désormais, la sélection auriverde va évoluer avec deux vrais ailiers aux côtés de Richarlison. Neymar recule d'un cran, tantôt en position de numéro huit avec un autre milieu offensif - le plus souvent Paqueta, lorsque l'adversité le permet - tantôt en véritable meneur de jeu, devant un double pivot (Casemiro et Fred) plus sécurisant. À gauche, à Vinicius de jouer. ", a raconté Tite dans le podcast[sixième étoile, NDLR].

Vinicius impliqué sur cinq des sept buts du Brésil

En réalité, peut-être est-il bien plus exposé que ne le fut Neymar il y a huit ans. Car le jeu a considérablement évolué et le nivellement du football de sélection a rendu les ailiers beaucoup plus importants. Directeur du développement de la FIFA, Arsène Wenger a révélé qu'il y avait 83% de plus d'actions partant des côtés, par rapport à 2018. L'axe est totalement verrouillé, notamment par les nations disposant d'individualités moins fortes. Et devinez quels sont les deux Brésiliens ayant distribué le plus de passes clés (passes débouchant sur une occasion de but) depuis le début du Mondial ? Raphinha et Vinicius. Huit chacun.

Vinicius perturbé en conférence de presse par un invité surprenant

Le second se démarque aussi et surtout par sa faculté à éliminer un ou plusieurs joueurs, par le dribble pour la vitesse. Il bénéficie aussi d'un jeu auriverde qui penche à gauche, à la fois grâce à la présence d'un vrai latéral (Danilo en 8es, alors que Militao était son pendant à droite) et du positionnement naturel de Neymar. Ses progrès dans le dernier geste et face au but, matérialisés par une saison 2021/2022 remarquable - 21 buts et 20 passes décisives cumulés en Liga et en C1 - ont fait le reste.

Depuis le début du Mondial, il est impliqué de manière directe sur cinq des sept réalisations brésiliennes, et participe en moyenne à un but toutes les 39 minutes. Dans cette Coupe du monde, le jeu du Brésil est bien vivant. Avec l'arme à gauche.

