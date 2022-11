Coupe du monde

Tops

On ne va pas vous mentir, ce Brésil - Suisse n'était pas le match le plus excitant de ce Mondial. Fort heureusement, la Seleçao a du talent à revendre et des joueurs capables de débloquer une situation sur une inspiration. Sur le seul but du match, il y en a eu deux. D'abord, la remise en une touche, et du talon, de Rodrygo. Ensuite, la frappe puissante et en une touche de Casemiro . De toute beauté.

Du béton armé, cette Seleçao

Au Brésil, le potentiel offensif est gigantesque. Mais la solidité de l'équipe de Tite est son autre (gros) point fort. Impressionnante depuis plusieurs mois, l'arrière-garde de la Seleçao continue de frustrer les adversaires depuis le début du Mondial. Ce lundi, Allison n'a eu aucune parade à sortir, puisque la Suisse n'a pas cadré le moindre tir. Comme la Serbie avant elle. Une preuve de plus que défensivement, la Canarinha est parfaitement rodée, avec des latéraux plutôt timides et un binôme Thiago Silva - Marquinhos impérial, y compris dans les airs. Réussir à museler Breel Embolo de la sorte…

Bien vu, le VAR

Il fallait avoir l'œil. Et les assistants VAR l'ont eu. Car la situation qui a amené le but de Vinicius (64e) n'était pas la plus facile à juger. A la suite d'une passe ratée de Bruno Guimaraes dans sa moitié de terrain et d'une situation un peu confuse, Richarlison a dévié le ballon et complètement ouvert le jeu pour une action conclue par Vinicius. Mais l'attaquant de Tottenham revenait d'une position illicite. L'APP (Attacking possession phase) a donc été faite vite et bien.

Paqueta n'a pas fait oublier Neymar

Il avait été placé un cran plus haut pour tenter, autant que faire se peut, de compenser l'absence de Neymar. Malgré quelques gestes intéressants - une belle déviation en une touche pour lancer Raphinha, notamment - Lucas Paqueta n'a pas tout à fait rempli sa mission. L'ancien milieu de l'OL a manqué de clairvoyance sur des choix pourtant évidents, et même de justesse technique. Dommage. Ce n'est pas un hasard si Tite a décidé de le remplacer à la pause par Rodrygo, par ailleurs beaucoup plus remuant.

Fernandes a oublié Embolo

On joue la 60e minute. La Suisse fait mieux que résister aux assauts brésiliens. Edimilson Fernandes, entré en jeu quelques secondes plus tôt, reçoit le ballon à l'entrée de la surface. Mais alors que Breel Embolo a enfin réussi à se défaire du marquage du duo Thiago Silva - Marquinhos, en se décalant sur la gauche, le milieu de terrain suisse a préféré l'option individuelle. Un mauvais choix. Quelques instants plus tard, Vinicius a inscrit un but finalement refusé mais le Brésil a, par la suite, complètement étouffé la Nati.

Trop timide, la Suisse

Face au Cameroun, la Suisse s'était contentée du service minimum (1-0) . En assurant l'essentiel lors de ce premier match, la Nati avait gagné le droit de jouer un peu plus libérée face à la Seleçao. Au lieu de ça, les hommes de Murat Yakin se sont contentés de jouer très bas et sans réelle ambition sur le plan offensif. Les coéquipiers de Granit Xhaka n'ont tenté que six tirs. Quatre ont été contrés et les deux autres n'ont pas été cadrés… Il faudra un peu plus d'allant lors du troisième match pour éviter le piège face à la Serbie.

