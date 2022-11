Il n'était pas destiné à être le titulaire des Bleus dans ce Mondial. Mais, depuis le temps, Olivier Giroud a pris l'habitude de dribbler le destin. Ce mardi, en l'absence de Karim Benzema, l'attaquant de l'AC Milan a débuté face à l'Australie et s'est signalé par un doublé. Deux buts qui lui permettent de rentrer encore un peu plus dans la grande histoire de l'équipe de France. En marquant son 51e but au Al Janoub Stadium, Giroud a égalé Thierry Henry pour devenir le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Incroyable histoire, incroyable destin.

Le destin, encore et toujours : Titi avait attendu sa 115e sélection pour porter sa marque à 51 pions avec le maillot frappé du coq. Ce mardi, pour sa 3e Coupe du monde, Giroud fêtait sa 115e sélection. Autre symbole : c'est sur une tête, son point fort, que le natif de Chambéry a égalé Henry. Un objectif de longue date pour lui, tant sa longévité et son efficacité en Bleus l'avaient amené à rêver de ce record.

DD a bien fait de l'appeler

Symbolique tant le destin de Giroud, contrairement à celui d'Henry, n'a jamais semblé tracé vers les sommets. Appelé pour la première fois chez les Bleus en 2011 alors qu'il a déjà 25 ans, Giroud vit dans l'ombre de Karim Benzema dès ses débuts tricolores. Mais son profil atypique finit par séduire Laurent Blanc puis Didier Deschamps. Puis, il est bombardé titulaire au moment où Benzema est écarté de l'équipe de France. Son profil divise mais ses buts parlent pour lui.

En Russie, s'il ne marque pas, c'est son retour dans le onze français qui permet à Didier Deschamps de fixer son 4-2-3-1 victorieux. Le grand retour de KB9 lors de l'Euro 2021 lui fait perdre son statut, chose qu'il a du mal à digérer selon DD. Alors, à l'heure de dresser de la liste pour le Qatar, son cas fait débat. Le sélectionneur des Bleus fait finalement le choix de l'emmener. Ce mardi, il doit sans doute s'en réjouir.

