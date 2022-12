Didier Deschamps prend les mêmes et recommence. Pour affronter la Pologne , ce dimanche (16h00) en huitième de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus a choisi de reconduire le même onze que face au Danemark, lors de la dernière rencontre qui a véritablement compté.

A gauche, Théo Hernandez est bel et bien titulaire malgré une petite alerte à la cheville vendredi. Le duo Aurélien Tchouaméni - Adrien Rabiot est reconduit devant la défense. Antoine Griezmann sera encore à l'animation derrière le trio composé par Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Dans la cage, le capitaine Hugo Lloris va lui fêter sa 142e sélection et ainsi égaler le record de Lilian Thuram.