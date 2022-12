Trois matches. Trois charnières. Six prestations individuelles. Cinq réussies. Une ratée. Si l'on s'arrêtait à ce constat et que l'on vous demandait de mettre des noms devant les cases vides, vous ne réussiriez sans doute pas le sans faute. Les trois défenseurs centraux qui ont démarré les matches des Bleus au premier tour sont Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano contre l'Australie (4-1), Dayot Upamecano et Raphaël Varane face au Danemark (2-1) et, enfin, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté contre la Tunisie (0-1).

Ad

Sur ces trois hommes, l'un a étonné, car ce qu'il avait montré auparavant n'avait subjugué personne : il s'agit d'Upamecano. L'autre a globalement confirmé ce qu'il avait laissé imaginer lors de ses premières capes : Ibrahima Konaté. Le dernier, enfin, a laissé une impression plus mitigée. Parce que Raphaël Varane, 89 sélections, est revenu d'une blessure à la cuisse contractée le 22 octobre dernier. Et qu'après un retour réussi samedi dernier, il a montré des signes de fébrilité mercredi.

Coupe du monde Varane : "Mbappé a énormément évolué" 27/11/2022 À 17:04

En cause sur le but et auteur d'interventions peu rassurantes, Varane a connu un coup de moins bien pour sa deuxième prestation au Qatar. Si bien que ses 63 minutes tunisiennes ont quelque peu effacé les 75 bonnes contre l'Australie. Une question se pose et brûle les lèvres même : sera-t-il mieux contre la Pologne, dimanche en huitièmes de finale ?

Vice-capitaine des Bleus, champion du monde et d'une expérience sans commune mesure en comparaison avec ses jeunes partenaires de la défense, quels qu'ils soient, Raphaël Varane devrait être titulaire contre les Polonais et Robert Lewandowski. Hormis pépin physique, ça fait peu de doute. Et sauf surprise de taille : il sera aligné avec Dayot Upamecano, qui s'occupera de l'axe gauche.

Pas de coup de mou post-reprise

Cet automne, Didier Deschamps ne voulait pas emmener dans son groupe des joueurs n'étant pas prêts pour disputer le premier match. Un gros point d'interrogation planait au-dessus des têtes de Karim Benzema et de Raphaël Varane. L'attaquant s'est de nouveau blessé trois jours avant l'entame des champions du monde. A la veille de l'entrée en lice des Bleus, le défenseur avait lui été déclaré "apte" et "disponible" par le sélectionneur national, ce qui n'était pas totalement le cas. Sinon, DD l'aurait titularisé et il aurait eu des réponses plus rapides aux questions qu'il se pose. Et celles qu'on se pose aujourd'hui n'auraient peut-être plus lieu d'être.

Deschamps ne jette pas une pièce en l'air avec Varane. Pour autant, il est difficile de savoir sur quel pied danser. Contacté par nos soins, un préparateur physique d'un club majeur de Ligue 1 ne valide la thèse du coup de mou post-reprise. Celle-ci n'a pas tellement de sens. On peut donc être quelque peu soucieux pour Raphaël Varane qui espérait "monter en puissance" lors de la compétition. Son souhait sera peut-être exaucé d'ici peu, mais ce n'est pas le cas à cette heure.

La réclamation de la France, à quoi bon ?

Avant un huitième de finale, un match sans filet par définition, qui privilégier en défense centrale, aux côtés de Dayot Upamecano ? Varane avec son expérience et son vécu XXL ou Konaté sur la forme du moment et les promesses ? "Il n'y a pas besoin de parler de ses qualités footballistiques. Raphaël Varane joue au très haut niveau depuis de nombreuses années. Il nous inspire beaucoup de confiance quand il joue. Pour beaucoup, cette Coupe du monde est la première, il nous parle beaucoup", rappelle Matteo Guendouzi.

"Ibrahima est un super joueur, un super jeune, loue Kingsley Coman. Il était déjà très bon en Allemagne où il formait un superbe duo avec Dayot (Upamecano). C'était très compliqué de les affronter. Maintenant, il continue de se développer avec Liverpool." Les Bleus n'ont pas ralenti son développement pour deux sous.

Upamecano, lui, a bien grandi sous la tunique tricolore également. Ce qui n'est pas pour étonner notre consultant en Allemagne, Holger Badstuber. "Sa première saison n'était pas une grande réussite, juge-t-il. On pourrait même dire médiocre, pour le club et pour lui. Maintenant, il entre mieux dans ses matches et fait preuve d'une grande confiance en lui." Didier Deschamps a l'embarras du choix. Reste à faire le bon.

Coupe du monde Varane : "Cette fois, ce n'est pas Adil Rami, je vous le promets" 27/11/2022 À 16:59