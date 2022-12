Il a réuni tous ses joueurs au coup de sifflet final. Au milieu de la pelouse du stade Al-Bayt, Walid Regragui leur a probablement dit toute la fierté qu'il éprouvait. Le Maroc a caressé le rêve de disputer une finale de Coupe du monde. Ce rêve s'est envolé mardi. Il a vu son épopée s'arrêter face au champion du monde en titre . La déception est légitime. Mais elle ne fait pas tout oublier. Ce Mondial au Qatar n'est pas encore terminé pour les Marocains malgré cette défaite. Mais il restera, quoi qu'il arrive, historique pour les Lions de l'Atlas.

Même s'ils ont buté sur la dernière marche avant la finale. Les planètes n'étaient pas suffisamment alignées pour le Maroc. Il y avait même de sacrés vents contraires avec une cascade de blessures qui ont décimé la défense de Regragui. "On a donné le maximum, c'est le plus important, a insisté le sélectionneur marocain. On a eu quelques blessés, ce qui ne nous aide pas, on a perdu Aguerd à l'échauffement, Saïss, Mazraoui à la mi-temps… C'était un peu trop pour nous. Mais je n'ai rien à dire, les joueurs qui sont entrés ont donné le maximum. On a été au bout du bout du bout."

C'est la marque de fabrique de cette équipe. Elle l'a prouvé tout au long d'un parcours qui a vu le Maroc tenir tête à la Croatie, et s'offrir le scalp de quelques cadors, de la Belgique au Portugal en passant par l'Espagne. Mais il n'a pas su maintenir son niveau de performance face aux Bleus. "Contre une équipe comme la France, la moindre erreur est fatale, a lâché Regragui. On ne rentre pas bien dans le match, on a eu beaucoup de déchet technique en première période… On ne peut pas passer en finale avec autant de déchet technique."

"On n'est pas loin"

Les Marocains ont eu le mérite de réagir après la pause. Ils ont couru après le score, poussant la défense tricolore dans ses derniers retranchements, mais sans jamais réussir à la faire craquer. Une inefficacité dans les deux surfaces qui se paie généralement au prix fort à ce stade de la compétition. Le Maroc n'a pas échappé à cette règle, au grand dam de Regragui. "En 2e mi-temps c'était mieux, on a eu des situations mais on n'a pas marqué, a déploré le sélectionneur marocain. Le deuxième but, il nous tue. Mais bravo, cela n'enlève pas ce qu'on a fait."

C'est bien l'essentiel. Première équipe africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde, le Maroc a écrit l'histoire à l'encre indélébile au Qatar. Regragui ne s'en est jamais contenté. Mais il mesure quand même le chemin parcouru par son pays. "Le plus important, c'est d'avoir donné un beau visage, d'avoir montré que le football existait au Maroc, d'avoir de bons supporters, a souligné le sélectionneur. Pour atteindre le très, très haut niveau, aller gagner une Coupe du monde, il va falloir encore travailler mais on n'est pas loin."

Reste désormais à finir sur une bonne note. Il n'est jamais évident de se remotiver pour la petite finale après avoir vécu la désillusion de s'incliner en demi-finale. Comme un symbole, ce sera face à la Croatie, l'équipe contre laquelle tout a commencé en phase de poules (0-0). "Ça va être dur mentalement, on va surtout donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué, car tout le monde doit participer, a indiqué Regragui. Mais on a envie de finir troisième et on a confiance en tout le monde." La récompense serait symbolique. Mais l'essentiel est ailleurs. Le Maroc a perdu cette demi-finale, mais il a gagné le respect du monde entier."

