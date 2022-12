it's coming home". La rengaine existe bien ce dimanche, certes, mais le cœur n'y est pas vraiment. Parce que pour la ramener à la maison, il faudra défier la raison. Celle qui fait des Bleus les favoris du quart de finale qui Le raz-de-marée numérique n'a pas eu lieu. On a pourtant connu nos voisins anglais bien trop enthousiastes après des performances bien plus anodines. Normalement, une victoire aussi large, qui plus est en 8e de finale de Coupe du monde, aurait dû amener un tsunami de la fameuse litanie "". La rengaine existe bien ce dimanche, certes, mais le cœur n'y est pas vraiment. Parce que pour la ramener à la maison, il faudra défier la raison. Celle qui fait des Bleus les favoris du quart de finale qui se profile entre les deux ennemis intimes (samedi, 20h).

C'était un 8e de finale franchement impressionnant encore de la part de l'équipe d'Angleterre, écrit-il. Bien sûr, nous n'avons pas battu une équipe 'majeure' mais qui fait mieux que nous face à ces supposées équipes inférieures ? On ne peut battre que ceux qu'on affronte… Après, il n'y a qu'une équipe qui m'impressionne plus que l'Angleterre jusqu'à présent dans ce Mondial. Malheureusement, c'est la France…" C'est Jamie Carragher, le célèbre consultant anglais, qui a peut-être le mieux résumé l'état d'esprit outre-Manche pour The Telegraph . ", écrit-il.

Des mots qui ont trouvé un prolongement jusque dans le vestiaire des Three Lions. "L'équipe de France ressemble à l'équipe la plus forte de ce Mondial jusqu'à maintenant", a détaillé Phil Foden au moment de se pencher sur l'opposition de samedi. "Ce sera très dur, a confirmé Gareth Southgate en conférence de presse. C'est une grande équipe, le champion en titre, on sait qu'on aura une soirée compliquée".

Mbappé ? "LE joueur du tournoi jusqu'à présent"

C'est LE joueur du tournoi jusqu'à présent", a insisté Foden. "Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement", a même ajouté Rio Ferdinand sur la BBC, avouant avoir des sueurs froides au moment de s'imaginer au marquage du Français, actuel S'ils étaient évidemment en train de préparer leur 8e de finale ce dimanche au moment où Kylian Mbappé martyrisait l'arrière-garde polonaise, les joueurs anglais ont eu vent des performances XXL du Français. "", a insisté Foden. "", a même ajouté Rio Ferdinand sur la BBC, avouant avoir des sueurs froides au moment de s'imaginer au marquage du Français, actuel meilleur buteur de la Coupe du monde

Pour autant, hors de question de venir en victime expiatoire selon Eric Dier. "Mbappé est un grand joueur, mais défendre c'est défendre en équipe, c'est la chose la plus importante, ça commence devant", a-t-il expliqué. En oubliant aussi de mentionner que parmi les défenseurs anglais se trouve peut-être la kryptonite la plus efficace pour contrer les forces du Français, Kyle Walker.

Les autres nations peuvent commencer à avoir peur de nous maintenant

C'est finalement Declan Rice qui fut le plus offensif face aux micros. Surtout pour défendre les siens, pas assez mis en valeur selon lui par les médias britanniques. "Quand des équipes comme l'Argentine ou les Pays-Bas gagnent leur match facilement, on appelle ça 'masterclass', alors que nous sommes sous-estimés, a-t-il avancé avant de clairement envoyer un message. Les autres nations peuvent commencer à avoir peur de nous maintenant". Les Bleus inclus.

Au fond, assez peu de doutes que les Anglais regarderont les Bleus dans le blanc des yeux. Avec la ferme envie d'en découdre. Mais peu de folklore en avant-match. "Ce sont deux équipes très fortes, je ne pense pas que quiconque ait peur de l'autre, il y aura beaucoup de respect", a conclu Dier.

