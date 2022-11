Didier Deschamps en a assez vu. Et il n'a pas l'intention d'attendre plus longtemps avant de tenter de résoudre ce qui a semblé être le plus gros point faible de l'équipe de France, mardi, lors de sa victoire face à l'Australie (4-1). Défensivement, le couloir droit des Bleus n'a pas apporté satisfaction . Et Benjamin Pavard, coupable sur l'ouverture du score des Socceroos, pourrait en faire les frais.

Ad

Selon les informations de L'Equipe , le sélectionneur tricolore a en effet testé une "nouvelle" formule afin de sécuriser le côté. À l'entraînement, Jules Koundé a ainsi occupé le poste. Le défenseur central de formation a souvent dépanné à droite lors de ses premières sélections en Bleus. Sans apporter beaucoup plus de garanties . À l'Euro, il avait souffert face au Portugal en provoquant un penalty. Quelques semaines semaines plus tard, il avait été exclu face à la Bosnie avant de se refaire la cerise en Ligue des Nations dans un rôle un peu plus naturel, au sein d'une défense à trois.

Coupe du monde Coman, l’inquiétude de plus IL Y A 6 HEURES

Beaucoup plus convaincant avec le Barça - Xavi l'a plusieurs fois utilisé à ce poste - Koundé pourrait donc avoir une nouvelle chance. Plus surprenant, Deschamps songerait également à inverser les positions d'Adrien Rabiot et Antoine Griezmann, toujours dans l'idée d'obtenir plus de sécurité dans le dos d' Ousmane Dembélé . Ce qui pourrait aussi changer le visage des Bleus sur le plan offensif, tant l'apport du Turinois a été important mardi. Mais avec Deschamps, priorité à l'équilibre.

Faut-il lancer Varane face au Danemark ? "Après, ce sera peut-être trop tard"

Coupe du monde "Il a été très bon" : Guendouzi confirme l'option Camavinga comme arrière-gauche IL Y A 7 HEURES