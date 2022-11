jouer au football". Avant Angleterre-Iran (6-2) ce lundi, les joueurs iraniens n'ont pas chanté l'hymne national en soutien des manifestants à Téhéran et dans tout le pays. Un contexte politique trop lourd à porter selon le sélectionneur Carlos Queiroz, qui a demandé à ce qu'on laisse ses joueurs "".

Ad

"Vous n'imaginez pas ce qu'en coulisses, ces garçons vivent depuis quelques jours, simplement parce qu'ils veulent s'exprimer en tant que footballeurs", a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match. Le capitaine, Alireza Jahanbakhsh, avait expliqué la semaine dernière que les joueurs décideraient "collectivement" de chanter ou non l'hymne.

Coupe du monde Interdiction du brassard One Love : "J'ai honte, la FIFA est minable" IL Y A 2 HEURES

Mais parmi les manifestants et les opposants au régime de la République islamique, beaucoup ont exprimé leur dépit devant ce qu'ils considèrent comme un manque d'engagement de la part de leurs footballeurs en faveur du mouvement "Femmes Vie Liberté" qui s'est levé après la mort, le 16 septembre, de la jeune Mahsa Amini (22 ans), arrêtée par la police des moeurs à Téhéran pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire strict imposé par le régime.

"Ce ne sont que de simples garçons. Ce n'est pas de leur faute si la Coupe du monde a lieu en ce moment. S'il vous plaît, vous les professeurs, les moralistes, laissez ces garçons jouer au football. Il n'est pas juste de les faire venir pour cette Coupe du monde et de leur demander des choses qui ne sont pas de leur responsabilité", a plaidé le technicien portugais. "Ils veulent apporter de la fierté et de la joie à leur peuple, a-t-il poursuivi. Évidemment nous avons des sentiments et des croyances, et en temps voulu, nous les exprimerons."

"En 2018 (lors du Mondial en Russie), nous avions le soutien total de nos supporters et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Si les supporters ne veulent pas soutenir leur équipe, qu'ils restent chez eux, a souligné Carlos Queiroz. Si les supporters ne soutiennent leur équipe que lorsqu'elle gagne, nous n'en avons pas besoin. C'est quelque chose que les joueurs ressentent."

Coupe du monde Départ parfait pour les Pays-Bas IL Y A 2 HEURES