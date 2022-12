Coupe du monde

Les 8 derniers sont connus mais il y a un invité inattendu : ce mardi, le Maroc fait figure d'OVNI parmi les qualifiés pour les quarts de finale. Les Lions de l'Atlas, héroïques face à l'Espagne , sont des novices à ce niveau de la compétition, tout l'inverse des équipes qui l'accompagnent.

C'est bien simple, hormis la Roja , tous les cadors sont au rendez-vous des quarts, preuve supplémentaire que les surprises de la phase de groupes n'étaient que des indicateurs imparfaits du rapport de force. Le nouvel ordre attendra.

Dans ce Top 8 mondial, que des habitués et une palanquée d'anciens vainqueurs (4/8). En l'état, voici le pedigree des qualifiés :

Pays-Bas : finaliste en 1974, 1978, 2010

Argentine : Vainqueur en 1978 et 1986

France : Vainqueur en 1998 et 2018

Angleterre : Vainqueur en 1966

Croatie : Finaliste en 2018

Brésil : Vainqueur en 1958, 1962, 1970, 1994, 2002

Maroc : Quart de finaliste en 2022

Portugal : Demi-finaliste en 1966 et 2006

Dans ce panorama, l'Europe se fait évidemment la part belle avec cinq qualifiés sur huit, là où le Brésil et l'Argentine représentent encore le continent sud-américain tandis que, pour la première fois depuis 2010, une équipe africaine s'invite à la fête.

4 quarts, 4 stars

Difficile de faire plus vendeur que ces quatre quarts par ailleurs. Pour des raisons diverses, quatre hommes étaient particulièrement attendus au Qatar. Ils sont au rendez-vous des quarts : Lionel Messi a, comme prévu, porté l'Argentine sur ses épaules, Kylian Mbappé est le meilleur buteur de ce Mondial, Neymar est revenu à temps pour permettre la montée en puissance du Brésil tandis que Cristiano Ronaldo, malgré une situation personnelle bien plus délicate, est encore en lice pour soulever le plus beau trophée de sa carrière.

Le calendrier des quarts de finale :

Croatie – Brésil : vendredi 9 décembre, 16h

Pays-Bas – Argentine : vendredi 9 décembre, 20h

Maroc – Portugal : samedi 10 décembre, 16h

Angleterre – France : samedi 10 décembre, 20h

