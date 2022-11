Coupe du monde

Une purge mais une première place quand même. Ce mercredi, l'équipe de France, essentiellement composée de remplaçants, n'a pas fait grand-chose pour réaliser le carton plein et s'est inclinée face à la Tunisie (1-0). Une défaite qui ne l'a cependant pas privée de la première place du groupe D. Dans l'autre match, c'est l'Australie qui a réussi un coup parfait , en dominant le Danemark (1-0), s'ouvrant ainsi en grand les portes des 8es de finale.

Les deux équipes attendent désormais de connaître leurs adversaires respectifs. Une certitude : ils figurent tous dans la poule C, composée de la Pologne, de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite et du Mexique. En l'état, ces quatre équipes peuvent encore espérer se qualifier. Les Bleus savent cependant qu'ils disputeront leur 8e de finale ce dimanche à 16h contre le deuxième de cette poule. Ils sont également dans la partie de tableau de l'Angleterre et du Sénégal en vue d'un quart alléchant. L'Australie jouera samedi à 20h face au leader. A

